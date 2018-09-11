Критики обсуждают фильм Юрия Быкова «Завод»

«Завод» — один из самых обсуждаемых сейчас российских фильмов и самых ожидаемых: даты релиза картины пока нет, зато новостью становится все с ней связанное. Скажем, накануне Variety опубликовал отрывок: рабочие решают, в каком составе идут на дело, у кого есть оружие. Диалог кажется очень театральным.

Режиссер объясняет, что хотел сделать более массовое кино. Вот что он говорит в интервью « Фильм Про »:

«Они решают взять свое, как это говорится у нас, на периферии. Они решают не остаться на улице без куска хлеба и просто взять то, что им причитается, с того человека, который, собственно, обрек их на это существование. Мы все живем в одной стране, и обеспечивают хоть какой-то уровень жизни в этой стране прежде всего работяги. И именно о них нужно думать, именно к ним должны быть направленны все точки внимания, и особенно сильные мира сего должны понимать, что они ответственны перед этими людьми. И именно об этом фильм — о том, что они заслуживают внимания».

Многие пишут, что Быков с помощью «Завода» реабилитировал себя после сериала «Спящие», который шел по Первому каналу и стал объектом жесткой критики. Член Союза кинематографистов Мария Безрук с этим не согласна:

Мария Безрук член Союза кинематографистов «Меня очень удивляет позиция критиков, которые постоянно вспоминают в контексте с „Заводом“ сериал „Спящие“ и при этом оставляют за скобками блистательные авторские ленты Быкова „Жить“, „Майор“ и „Дурак“. А „Завод“ принципиально отличается по стилистике: это боевик с социальной подоплекой и, если можно сказать, авторский боевик. Возможно, это попытка сделать какой-то новый синкретический жанр в российском кино, и, конечно, огромная удача, что премьера этого фильма состоялась именно в Торонто».

Юрий Быков уже второй раз в Торонто: в свое время там показывали его «Майора». «Завод» не претендует на награды — в Канаде их попросту нет. Но это важнейший фестиваль Северной Америки: показывать там фильм — значит, обеспечить ему хорошие международные продажи, а sales-агент нового Быкова — компания Wild Bunch, занимавшаяся ранее Звягинцевым и Тарантино.