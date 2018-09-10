Новые ограничения для зарубежных фильмов

Минкульт приготовил новые ограничения проката зарубежных фильмов. Согласно законопроекту, ежедневные показы каждой иностранной картины не должны превышать долю в 35%. За единичное нарушение нового правила предлагают назначить штраф в 100-200 тысяч рублей, за повторное — уже полмиллиона.

Большинство фильмов этому требованию и так удовлетворяет и нововведение ничего не изменит, говорит директор по рекламе издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Голубчиков

Александр Голубчиков директор по рекламе издания «Бюллетень кинопрокатчика» «35% — это, в принципе, разумное ограничение, но поскольку большинство кинотеатров и так соответствуют этому, и так делают достаточно разнообразным репертуар, ставя планку в 35%, мы можем добиться действительно того, что для расширения времени сеансов для одного фильма будут искусственно создаваться сеансы в заведомо несмотрибельное время, в ранние часы, когда кинотеатр будет формально открываться, но, естественно, никого на этих сеансах не будет, тем самым будет увеличиваться количество сеансов для того или иного фильма, который может действительно собирать кассу».

Еще можно запустить разные версии фильмов: 18+, режиссерская версия, 3D-версия одной и той же картины — и у каждой свое прокатное удостоверение. Подобные инициативы Минкульта могут только навредить кинотеатрам, считает гендиректор «Невафильм» Олег Березин

Олег Березин гендиректор «Невафильм» «Во-первых, этот вопрос решается на уровне индустрии нормальными соглашениями. Во-вторых, если вводить такую норму, у нее появится очень много оговорок, потому что у нас есть кинотеатры разного формата. Например, в кинотеатрах формата IMAX обычно выходит в какой-то период один фильм, который идет всеми сеансами, то есть автоматически они уже не могут показать всеми сеансами один фильм. У нас есть масса кинотеатров, особенно в маленьких городах, в которых, например, в день работают всего два сеанса. Они вообще кино показать не могут, потому что, какой сеанс ни покажи, это будет нарушение законодательства».

В прошлом году Минкульт предлагал собирать по 5 млн рублей за прокатное удостоверение, чтобы минимизировать «низкокассовый продукт», а кроме того, рассматривал введение дополнительных сборов с иностранных фильмов — все ради поддержки отечественного кинематографа. Индустрия каждый раз реагирует нервно и повторяет одно: на хорошее кино спрос большой без всякой помощи сверху. На «Движение вверх», «Салют 7» и «Гоголь» люди шли сами.