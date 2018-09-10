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Фильм о спасенных из пещеры в Таиланде детях начнут снимать в ноябре
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Фильм о спасенных из пещеры в Таиланде детях начнут снимать в ноябре 

Газета.Ru + ещё 10 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Фильм о спасении 12 школьников из затопленной пещеры в Таиланде начнут снимать уже в ноябре этого года, передает Bangkok Post.
На тайском фильм Тома Уоллера будет носить название Nang Non, на английском — The Cave ("Пещера"). Об этом тайский режиссер ирландского происхождения рассказал на международном кинофестивале в Торонто в минувшие выходные.
В основу фильма лягут реальные события минувшего лета, когда 12 игроков школьного футбольного клуба «Лесные вепри» вместе со своим тренером оказались заперты в заполнившейся водой пещере. Они пробыли там с 23 июня по 10 июля
По словам Уоллера, главными действующими лицами в картине станут «невоспетые герои», принявшие участие в миссии спасения. Четверо или пятеро главных героев будут иметь прототипы среди тайских и иностранных волонтеров-спасателей.
К истории спасения уже присматривались иностранные продюсеры, однако для них тайское государство выдвинуло условие обязательного согласования сценария. Для местных студий этого правила не предусмотрено. Сейчас Уоллер ведет переговоры с властями, чтобы получить разрешение на натурные съемки, в частности, непосредственно в районе пещеры.
Ранее Илон Маск извинился перед спасшим детей в Таиланде дайвером.
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