Фильм о спасенных из пещеры в Таиланде детях начнут снимать в ноябре

Фильм о спасении 12 школьников из затопленной пещеры в Таиланде начнут снимать уже в ноябре этого года, передает Bangkok Post.

На тайском фильм Тома Уоллера будет носить название Nang Non, на английском — The Cave ("Пещера"). Об этом тайский режиссер ирландского происхождения рассказал на международном кинофестивале в Торонто в минувшие выходные.

В основу фильма лягут реальные события минувшего лета, когда 12 игроков школьного футбольного клуба «Лесные вепри» вместе со своим тренером оказались заперты в заполнившейся водой пещере. Они пробыли там с 23 июня по 10 июля

По словам Уоллера, главными действующими лицами в картине станут «невоспетые герои», принявшие участие в миссии спасения. Четверо или пятеро главных героев будут иметь прототипы среди тайских и иностранных волонтеров-спасателей.

К истории спасения уже присматривались иностранные продюсеры, однако для них тайское государство выдвинуло условие обязательного согласования сценария. Для местных студий этого правила не предусмотрено. Сейчас Уоллер ведет переговоры с властями, чтобы получить разрешение на натурные съемки, в частности, непосредственно в районе пещеры.