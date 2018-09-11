Ещё
В ЮЗАО покажут ретроспективу фильмов к 85-летию Татьяны Дорониной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В ЮЗАО покажут ретроспективу фильмов к 85-летию Татьяны Дорониной 

Мои Черемушки + ещё 55 11 сентября 2018
Фото: Мои Черемушки
К 85-летию актрисы Татьяны Дорониной в сети кинотеатров «Москино» подготовили бесплатную ретроспективу фильмов с ее участием. С 12 по 15 сентября москвичи смогут посмотреть около 30 картин с ее участием. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на пресс-службу «Москино».
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1981 году она получила звание народной артистки СССР. С 1987 года — художественный руководитель МХАТа имени М. Горького.
Так, в ЮЗАО можно будет посмотреть мелодраму «Старшая сестра» (1966) Георгия Натансона в кинотеатре «Сатурн» 12 сентября в 18:30. По сюжету, две сестры живут на попечении у своего дяди, который забрал их из детского дома. Младшая мечтает стать актрисой, а старшая жертвует всем и отказывается от карьеры в театре ради сестры. Старшую из сирот в этом фильме и сыграла Татьяна Доронина, за эту роль она была признана актрисой года журналом «Советский экран», который проводил опрос читателей.
Кроме того, 14 сентября в 18:00 состоится показ ленты «Первый эшелон», а 15 сентября в 14:00 — «Рабочий поселок».
Мои Черемушки: последние новости
В центрах госуслуг ЮЗАО можно заменить паспорт и получить соцкарту В технопарке «Слава» рассказали бизнесменам об интернет-торговле Клуб общения для старшего поколения даст концерт в Черемушках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»19
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х8
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение