В ЮЗАО покажут ретроспективу фильмов к 85-летию Татьяны Дорониной

К 85-летию актрисы Татьяны Дорониной в сети кинотеатров «Москино» подготовили бесплатную ретроспективу фильмов с ее участием. С 12 по 15 сентября москвичи смогут посмотреть около 30 картин с ее участием. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на пресс-службу «Москино».

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1981 году она получила звание народной артистки СССР. С 1987 года — художественный руководитель МХАТа имени М. Горького.

Так, в ЮЗАО можно будет посмотреть мелодраму «Старшая сестра» (1966) Георгия Натансона в кинотеатре «Сатурн» 12 сентября в 18:30. По сюжету, две сестры живут на попечении у своего дяди, который забрал их из детского дома. Младшая мечтает стать актрисой, а старшая жертвует всем и отказывается от карьеры в театре ради сестры. Старшую из сирот в этом фильме и сыграла Татьяна Доронина, за эту роль она была признана актрисой года журналом «Советский экран», который проводил опрос читателей.

Кроме того, 14 сентября в 18:00 состоится показ ленты «Первый эшелон», а 15 сентября в 14:00 — «Рабочий поселок».