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Наталья Варлей выпала из гроба
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Наталья Варлей выпала из гроба 

Рамблер 5 часов назад
Актрису Наталью Варлей, которая сыграла Панночку в картине Александра Птушко «Вий», не испугало ни то, что специально для неё сделали гроб, ни то, что ей предстояло летать в гробу. Птушко увидел девушку в «Кавказской пленнице» и оценил трюки, которые там делала Наталья, цирковая артистка. Варлей согласилась, но съёмки оказались сложными. В кадре Наталью ставили на вибрирующую платформу, чтобы казалось, будто её трясёт от ярости, накладывали тусклый грим и подсвечивали глаза, имитируя сатанинский свет. А вот во время одного из полётов в гробу артистка выпала из гроба. Лишь в самый последний момент её каким-то чудом подхватил коллега Леонид Куравлёв, поэтому трагедии не произошло. Именно тогда выяснилось, что Наталья боится высоты, а под купол цирка на заре карьеры она поднималась, всякий раз настраивая себя и преодолевая боязнь. Кстати, на площадке девушка не теряла времени. Они была уже студенткой Щукинского училища и прямо в декорациях изучала конспекты. Зато после выхода картины Наталью начали преследовать неприятности. Она заболела, после ушёл муж, в кино перестали предлагать роли. Сама актриса не связывали это с мистикой Гоголя, однако пришла к выводу, что нечистая сила и храм несовместимы.
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