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В Анадыре открылся международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»
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В Анадыре открылся международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Второй международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» стартовал в понедельник в Анадыре. Он будет проходить на двух площадках — в кинотеатре «Полярный» и музейном центре «Наследие Чукотки» до 16 сентября, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте регионального правительства.
"Кинофестиваль пройдет с 10 по 16 сентября на двух площадках — в кинотеатре «Полярный» и музейном центре «Наследие Чукотки». В конкурсе полнометражных картин участвуют шесть работ из Болгарии, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, США, Китая, Южной Кореи, Финляндии и России. В конкурс короткого метра вошло 14 картин", — говорится в сообщении.
В этом году победителей кинофестиваля будут отбирать не только зрители путем голосования, но и жюри. В него вошли кинорежиссер Олег Штром, кинорежиссер и продюсер Степан Бурнашев, кинорежиссер Филипп Абрютин, общественный и культурный деятель Чукотки Татьяна Ачиргина и заслуженный артист Российской Федерации Василий Кевкей.
Киноленты, участвующие в конкурсе, состязаются за главные призы фестиваля, выполненные из моржового клыка местными художниками-косторезами. По итогам кинофестиваля будут определены победители в трех номинациях. Первый приз кинофестиваля «Большой золотой ворон» по итогам рейтингового зрительского голосования вручат за лучший фильм конкурса полнометражных фильмов. Второй приз кинофестиваля достанется победителю конкурса короткометражных фильмов, также по решению зрителей, третий приз «Малый золотой ворон» получит лучший фильм конкурса по мнению жюри.
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