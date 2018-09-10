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Наоми Уоттс предстала на Венецианском кинофестивале с затейливой бабочкой на груди
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Наоми Уоттс предстала на Венецианском кинофестивале с затейливой бабочкой на груди 

Eva.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Eva.ru
На днях в Венеции состоялось торжественное закрытие международного кинофестиваля, и на красную дорожку в роскошном платье вышла британская актриса Наоми Уоттс в эффектном платье от Valentino. Пышные слои черного тюля, сверкающая бабочка на груди и широкая улыбка — едва Наоми появилась на ковровой дорожке, ей сразу было присвоено звание звезды вечера за столь ослепительный и запоминающийся образ.
Британская актриса Наоми Уоттс, вошедшая в состав жюри Венецианского кинофестиваля, буквально с первых дней была признана одной из самых стильных звезд на ковровых дорожках мероприятия. Казалось, что каждый следующий выход звезды роскошнее предыдущего, и кульминацией карусели нарядов стала церемония закрытия кинофестиваля, на которую 49-летняя Наоми пришла в волшебном творении дизайнера Пьерпаоло Пиччолли.
Черное воздушное платье от Valentino с декором в виде огромной разноцветной бабочки на груди и оригинальной отделкой плеча, создающей эффект парящих крыльев, с успехом воплотило образ чаровницы. Как результат, Наоми поразила прессу своим сияющим видом и была признана несомненной звездой вечера, затмившей всех своих коллег.
Кинодива кружилась на ковровой дорожке и взметала платье под вспышки папарацци, демонстрируя обнаженную спину, добавляющую легкий оттенок кокетства в ее сногсшибательный образ. К слову, не менее впечатляющий выход несколькими днями ранее представила американская актриса Натали Портман, которая в блеске золота прошлась по красной дорожке 75-ого Венецианского кинофестиваля.
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