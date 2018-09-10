Наоми Уоттс предстала на Венецианском кинофестивале с затейливой бабочкой на груди

На днях в Венеции состоялось торжественное закрытие международного кинофестиваля, и на красную дорожку в роскошном платье вышла британская актриса Наоми Уоттс в эффектном платье от Valentino. Пышные слои черного тюля, сверкающая бабочка на груди и широкая улыбка — едва Наоми появилась на ковровой дорожке, ей сразу было присвоено звание звезды вечера за столь ослепительный и запоминающийся образ.

Британская актриса Наоми Уоттс, вошедшая в состав жюри Венецианского кинофестиваля, буквально с первых дней была признана одной из самых стильных звезд на ковровых дорожках мероприятия. Казалось, что каждый следующий выход звезды роскошнее предыдущего, и кульминацией карусели нарядов стала церемония закрытия кинофестиваля, на которую 49-летняя Наоми пришла в волшебном творении дизайнера Пьерпаоло Пиччолли.

Черное воздушное платье от Valentino с декором в виде огромной разноцветной бабочки на груди и оригинальной отделкой плеча, создающей эффект парящих крыльев, с успехом воплотило образ чаровницы. Как результат, Наоми поразила прессу своим сияющим видом и была признана несомненной звездой вечера, затмившей всех своих коллег.