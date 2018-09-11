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В Минкультуры прокомментировали ситуацию с показом мод в РГБ
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В Минкультуры прокомментировали ситуацию с показом мод в РГБ 

РИА Новости + ещё 20 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Библиотеки согласно законодательству имеют право самостоятельно определять программу мероприятий, которые проводятся в их стенах, заявили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ, комментируя информацию о проведении модного показа в залах Российской государственной библиотеки (РГБ).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 сентября в РГБ состоялся модный показ и фотосессия. При этом гендиректор РГБ Вадим Дуда, который был назначен на эту должность в конце августа, отметил, что библиотека должна оставаться открытой для людей, крупные культурные события нужны этому пространству, чтобы оставаться живым, но опыта, подобного этому показу мод, в залах Ленинки больше не будет.
"Согласно Федеральному закону «О библиотечном деле», библиотеки имеют право «самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах», «осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки». Таким образом, они самостоятельны в формировании программы мероприятий", — сказали в Минкультуры.
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