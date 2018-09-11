Кинопоказ состоялся в библиотеке имени Ивана Бунина

Кинопоказ фильмов о Москве состоялся 9 сентября в Библиотеке имени Ивана Бунина

— Все желающие смогли посмотреть 100 документальных фильмов о столице, ни один из которых ранее не был показан на Центральном телевидении. Режиссерами картин стали как профессионалы, так и любители, — сообщила администратор Бунинского зала Татьяна Богоявленская.

Один из фильмов был посвящен празднованию 850-летия столицы. Герои ленты описали свои воспоминания о том, как День города отмечали ранее.

В картине посетители кинопоказа смогли увидеть, как Москва выглядела 20 лет назад.