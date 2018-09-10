Ещё
Хоррор «Проклятие монахини» стал лидером проката США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Хоррор «Проклятие монахини» стал лидером проката США 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
На прошлой неделе состоялась мировая премьера хоррора «Проклятие монахини», который за первые выходные собрал рекордные 53,5 миллионов долларов и стал лидером американского проката. Режиссером хоррора является Корин Харди, а продюсерами выступают Питер Сафран и Джеймс Ван.
Картина является спин-оффом «Заклятия». Действие происходит в монастыре, где одна из монахинь покончила жизнь самоубийством. В главных ролях снимались номинант на премию «Оскар» Демиан Бишир, Таисса Фармига, Йонас Блоке, Шарлотта Хоуп, Ингрид Бису и Бонни Ааронс.
На данный момент, старт «Проклятия монахини» считается лучшим во франшизе «Заклятие», первый фильм в которой собрал 42,8 миллионов долларов в премьерный уикенд при том, что бюджет фильма составил 22 миллиона. Кроме того, хоррор обогнал «Тихое место» Джона Красински со стартом в 50,2 миллионов и стал одним из лучших релизов за всю историю фильмов ужасов.
В российских кинотеатрах «Проклятие монахини» выйдет 20 сентября 2018 года.
Fancy Journal: последние новости
Вышел трейлер нового мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли Вышел трейлер байопика «Ван Гог. На пороге вечности» с Уиллемом Дефо в главной роли Mui Miu выпустили новую короткометражку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Худшие переигрывания актеров за все времена3
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Что происходит на съемках фильмов на самом деле3
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»17
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Фильмы Актеры
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение