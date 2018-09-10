Хоррор «Проклятие монахини» стал лидером проката США

На прошлой неделе состоялась мировая премьера хоррора «Проклятие монахини», который за первые выходные собрал рекордные 53,5 миллионов долларов и стал лидером американского проката. Режиссером хоррора является Корин Харди , а продюсерами выступают Питер Сафран и Джеймс Ван

На данный момент, старт «Проклятия монахини» считается лучшим во франшизе «Заклятие», первый фильм в которой собрал 42,8 миллионов долларов в премьерный уикенд при том, что бюджет фильма составил 22 миллиона. Кроме того, хоррор обогнал «Тихое место» Джона Красински со стартом в 50,2 миллионов и стал одним из лучших релизов за всю историю фильмов ужасов.

В российских кинотеатрах «Проклятие монахини» выйдет 20 сентября 2018 года.