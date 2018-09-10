Ещё
Новый сезон в тольяттинском театре «Колесо» открылся спектаклем по Александру Островскому
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Новый сезон в тольяттинском театре «Колесо» открылся спектаклем по Александру Островскому 

Волга Ньюс 11 часов назад
В начале вечера назвали победителей конкурса зрительских симпатий. Лучшим премьерным спектаклем минувшего сезона признан мюзикл «Влюбленный город». Лучшим актером — Андрей Бубнов, лучшей актрисой — Елизавета Фарапонова.
Затем зрители увидели премьеру спектакля «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Олега Скивко. Пьеса с богатой сценической историей поставлена достаточно традиционно. Но смотреть спектакль не скучно — тут много динамики, юмора (действие порою развивается на грани с водевилем) и очень хороший актерский ансамбль. Александр Двинский (Кучумов), Андрей Амшинский (Телятев), Роман Михайлов (Васильков), Андрей Бубнов (Глумов), Елена Радионова и Нина Кучерук (мать и дочь Чебоксаровы) «купаются» в своих ролях, выставляя на суд зрителей человеческие слабости и пороки.
Островский, как всегда, оказался злободневен. История о прожигателях жизни, о замужестве как форме сделки, о поиске легких, «бешеных» денег, которые могли бы решить все проблемы, — история эта вполне в духе нашего времени. И наши современники подобно героям Островского могли бы рассуждать: «Как бы я ни увлекался, а из бюджета не выйду». Или «Не церемоньтесь, пользуйтесь, чем только можно». Или «Не хочу знать, откуда деньги берутся».
Правда, на мой взгляд, слишком часто актеры обращается по ходу действия не друг к другу, а бросают реплики в зал, словно бы заигрывая со зрителями. Островский и так звучит современно, стоит ли постоянно акцентировать те или иные его фразы?
Волга Ньюс: последние новости
На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары Самарцы познакомились к Кэрри Брэдшоу "Виртуозы Самары" и Татьяна Семушина представят концертную программу "Русь моя – песня светлая"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение