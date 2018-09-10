Новый сезон в тольяттинском театре «Колесо» открылся спектаклем по Александру Островскому

В начале вечера назвали победителей конкурса зрительских симпатий. Лучшим премьерным спектаклем минувшего сезона признан мюзикл «Влюбленный город». Лучшим актером — Андрей Бубнов , лучшей актрисой — Елизавета Фарапонова

Островский, как всегда, оказался злободневен. История о прожигателях жизни, о замужестве как форме сделки, о поиске легких, «бешеных» денег, которые могли бы решить все проблемы, — история эта вполне в духе нашего времени. И наши современники подобно героям Островского могли бы рассуждать: «Как бы я ни увлекался, а из бюджета не выйду». Или «Не церемоньтесь, пользуйтесь, чем только можно». Или «Не хочу знать, откуда деньги берутся».

Правда, на мой взгляд, слишком часто актеры обращается по ходу действия не друг к другу, а бросают реплики в зал, словно бы заигрывая со зрителями. Островский и так звучит современно, стоит ли постоянно акцентировать те или иные его фразы?