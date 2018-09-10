Картина ярославского режиссёра победила на международном кинофестивале

Зрителя ждёт необычный конец

Молодой ярославский режиссёр Александр Захаров на международном кинофестивале «SKEY-CINEMA» в номинации «Лучшие кинокадры и музыкальное оформление». Кинофестиваль проходил Москве 7-8 сентября. Короткометражка под названием «Заложники» была создана в поздравительной форме для дня рождения. Но, несмотря на это, фильм боролся с другими работами на равных.

Картину оценили члены жюри

— Участников на фестивале очень много. Я рад, что мне удалось победить в одной из номинаций. Это не фильм, а поздравление с днём рождения в виде фильма. Жюри эта задумка понравилась. О чём фильм, рассказывать не буду. Иначе при просмотре не получишь тех ощущений, на которые я рассчитывал, создавая картину, — рассказал автор фильма Александр Захаров.

Денег за победу в конкурсе не дали. Александр говорит: участие в таких фестивалях стоит намного дороже. Зато этот конкурс помог приобрести новые знакомства и новый статус.