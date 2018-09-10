Минкультуры предложило ограничить процент сеансов каждого фильма в кинотеатрах

Минкультуры России предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах до 35% в день, следует из поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии РФ», размещенных на сайте ведомства.

«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в документе.

Также ведомство предлагает ограничить количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, до 35% от общего числа сеансов всех показываемых фильмов.