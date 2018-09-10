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Актер Т. Харди приедет в Москву с фильмом «Веном»
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Актер Т. Харди приедет в Москву с фильмом «Веном» 

Агентство «Москва» + ещё 4 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Актер Том Харди приедет в Москву, чтобы представить фильм «Веном» по комиксам Marvel. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании WDSSPR.
«В пятницу, 21 сентября, в Москву прилетает актер Т. Харди, чтобы представить свой новый фильм «Веном». Фильм в прокате с 4 октября», — сказали в пресс-службе.
Фильм «Веном» режиссера Рубена Флейшера с Т. Харди в главной роли выйдет на экраны 5 октября 2018 г. в США, в России — 4 октября. Фильм основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке. Является первой картиной в рамках вселенной Marvel от Sony. В фильме рассказывается о том, как в героя вселяется существо-симбиот и наделяет его сверхчеловеческими способностями. В картине также сыграли Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.
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