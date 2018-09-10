Образ дня: Леди Гага в роскошном вельветовом платье на кинофестивале в Торонто

Леди Гага продолжает ездить по миру, представляя зрителям фильм «Звезда родилась», в котором она исполнила главную женскую роль. На этот раз звезда сцены, а теперь и большого кино (кстати, это ее дебют, о котором она мечтала много лет) представила картину на международном кинофестивале в Торонто.

На красной дорожке Леди Гага появилась в эффектном ретро-образе. В качестве базы она выбрала черное вельветовое платье Giorgio Armani Privé с пышными прозрачными рукавами.

Леди Гага

Свой образ Леди Гага дополнила головным убором с пайетками, массивнымии украшениямии Chopard, асимметричной укладкой и мейкапом с ярким акцентом на глазах.

Леди Гага

В фильме «Звезда родилась» Леди Гага сыграла начинающую певицу, которая волею случая встречает некогда популярного кантри-музыканта, чья карьера идет на спад. Тот решает помочь девушке добиться известности, но сам при этом понемногу угасает.