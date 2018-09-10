Ещё
Образ дня: Леди Гага в роскошном вельветовом платье на кинофестивале в Торонто
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Образ дня: Леди Гага в роскошном вельветовом платье на кинофестивале в Торонто 

Журнал ОК! + ещё 1 10 часов назад
Леди Гага продолжает ездить по миру, представляя зрителям фильм «Звезда родилась», в котором она исполнила главную женскую роль. На этот раз звезда сцены, а теперь и большого кино (кстати, это ее дебют, о котором она мечтала много лет) представила картину на международном кинофестивале в Торонто.
На красной дорожке Леди Гага появилась в эффектном ретро-образе. В качестве базы она выбрала черное вельветовое платье Giorgio Armani Privé с пышными прозрачными рукавами.
Леди Гага
Свой образ Леди Гага дополнила головным убором с пайетками, массивнымии украшениямии Chopard, асимметричной укладкой и мейкапом с ярким акцентом на глазах.
Леди Гага
В фильме «Звезда родилась» Леди Гага сыграла начинающую певицу, которая волею случая встречает некогда популярного кантри-музыканта, чья карьера идет на спад. Тот решает помочь девушке добиться известности, но сам при этом понемногу угасает.
Автором идеи и режиссером фильма стал Брэдли Купер, он же выступил партнером Леди Гага по съемочной площадке. Ранее мы публиковали яркие кадры с совместного выхода актеров на Венецианском кинофестивале.
Журнал ОК!: последние новости
Король комедии: 5 смешных фильмов с Адамом Сэндлером 75-й Венецианский фестиваль завершил свою работу: итоги «Золотая» троица: Хантингтон-Уайтли, Олдридж и Смоллс в фильме Jimmy Choo
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение