Лучшие откровенные сцены в кино

Режиссеры знают: чтобы сцена получилась возбуждающей, необязательно показывать секс.

"Шоугелз"

Фильм режиссера Пола Верховена получил разгромную прессу и был номинирован на премию "Золотая малина" в рекордных 13 категориях, выиграв в результате в семи (в том числе "Худший фильм", "Худшая актриса" и "Худший актерский дуэт"). Спустя пять лет после премьеры организаторы "Золотой малины" признали "Шоугелз" худшим фильмом 1990-х годов. Все это испортило карьеру начинающей актрисы Элизабет Беркли , которая играла в фильме танцовщицу элитных стриптиз-клубов в Лас-Вегасе. Именно приватный танец для главного героя и его девушки в исполнении Беркли так запомнился зрителям: она полностью обнажена и так старается, что ее танец движениями напоминает секс. Кстати, о том, что главная героиня слишком выкладывается для клиентов, танцовщице говорит парень, который по сюжету в нее влюблен.

"Красота по-американски"

Кадр из фильма "Красота по-американски"

Фильм Сэма Мендеса , напротив, завоевал пять статуэток "Оскар" и прославил на весь мир не только режиссера, но и актрису Мену Сувари. Ее героиня Анджела Хейэс появляется в откровенной фантазии главного героя Лестера Бернэма в исполнении Кевина Спейси . Бернэм переживает глубокую депрессию, но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу.

Эта пылкая страсть дает герою мощный жизненный импульс. Весь фильм напряжение между Лестером и Анджелой нарастает, поэтому эротическая фантазия главного героя оказалась такой запоминающейся: обнаженная девушка лежит в ванной из лепестков роз и жаждет его ласк.

"Девять с половиной недель"

Эротическая драма Эдриана Лайна вышла на экраны в 1986 году, а во время предварительного показа к концу сеанса из 1000 зрителей в зале осталось только 40 человек. Естественно, лента провалилась в американском прокате, но вот горячий танец Ким Бейсингер под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On запал зрителям в душу.

"Привидение"

Кадр из фильма "Привидение"

Фильм режиссера Джерри Цукера стал самым кассовым в 1990 году и собрал пять номинаций на "Оскар", две из которых стали победными. Главные роли в нем исполнили молодые Патрик Суэйзи Деми Мур . Очень нежная сцена, в которой влюбленная пара лепит из глины, показалась зрителям невероятно соблазнительной.

"Стриптиз"

Еще один фильм 90-х с Деми Мур в главной роли, в нем, правда, нет никакой нежности. Актриса играет роль девушки, которая оказалась в трудных жизненных обстоятельствах: суд оставил ее дочь с бывшим мужем, бездельником и нахалом, а она сама лишилась работы. Единственное место, в которое ей удалось устроиться, — стриптиз-клуб. Она танцует, чтобы разрешить свои финансовые проблемы, но делает это очень искусно: Мур выполняет некоторые элементы из профессионального танца на шесте.

"От заката до рассвета"

В культовом фильме режиссера Роберта Родригеса Сальма Хайек играет танцовщицу Сантанико Пандемониум, но многим она запомнилась именно этой второстепенной ролью. Ничего удивительно в этом нет: Хайек соблазнительно танцует на столе в стрип-баре под песню группы Tito&Tarantula, а ее полуобнаженное тело обвивает питон. В конце сцены героиня Хайек поливает себя пивом, а персонаж Квентина Тарантино облизывает ее ступню.

"Правдивая ложь"

Кадр из фильма "Правдивая ложь"