Лучшие откровенные сцены в кино 

Режиссеры знают: чтобы сцена получилась возбуждающей, необязательно показывать секс.

"Шоугелз"

"Красота по-американски"

Эта пылкая страсть дает герою мощный жизненный импульс. Весь фильм напряжение между Лестером и Анджелой нарастает, поэтому эротическая фантазия главного героя оказалась такой запоминающейся: обнаженная девушка лежит в ванной из лепестков роз и жаждет его ласк.

Эротическая драма Эдриана Лайна вышла на экраны в 1986 году, а во время предварительного показа к концу сеанса из 1000 зрителей в зале осталось только 40 человек. Естественно, лента провалилась в американском прокате, но вот горячий танец Ким Бейсингер под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On запал зрителям в душу.