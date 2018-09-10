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Нижегородский режиссер стал победителем на престижном Международном кинофестивале
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Нижегородский режиссер стал победителем на престижном Международном кинофестивале 

Нижегородская правда + ещё 1 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородский режиссер стал победителем на престижном Международном кинофестивалеФильм «Прощание» нижегородского режиссера Андрея Маркова был признан лучшим в номинации «Лучшая региональная кинокартина».
7-8 сентября года в Москве на площадке «SKEY-CINEMA» собрались звезды российского кино и эстрады, а также начинающие кино-деятели из разных регионов России и ближнего и дальнего зарубежья. Молодые таланты представили более 500 работ различных жанров кино-индустрии.
На территории «SKEY-CINEMA» также были организованы различные мастер-классы, семинары по кинопроизводству и питчинг, на котором участники смогли презентовать свои будущие киноработы.
Премьера фильма «Прощание» состоялась в августе 2017 года. Он получил большой отклик среди зрителей — картина была показана как в Нижнем Новгороде, так и за его пределами. Фильм снят в редком для современного кино жанре притчи и повествует о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю молодой пары. О преодолении, о надежде, о том, чем приходится жертвовать в жизни и как формируется в ней главный выбор.
До участия в международном кинофестивале в Москве фильм неоднократно побеждал в престижных региональных и федеральных конкурсах, где отмечался инновационный подход автора к созданию сюжета, наполненного философскими мотивами.
По словам Андрея Маркова, «это был последний кинофестиваль, где наша команда планировала принять участие. Очень серьезные работы были представлены, по качеству производства и драматургии, и то, что „Прощание“ попало в шорт-лист кинофестиваля такого уровня — уже победа! Но нас отметили специальной номинацией — это двойная победа!» А. Марков.
Планируется, что до конца 2018 года будет выпущен лицензионный диск с фильмом «Прощание», и картина будет размещена для массового просмотра в сети интернет в высоком качестве.
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