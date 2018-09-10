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Аринбасарова: «Была наивной и не верила, что Кончаловский может мне изменять»
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Аринбасарова: «Была наивной и не верила, что Кончаловский может мне изменять» 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
«На мне было пальто на вырост, шапка-ушанка. Когда я вошла, я увидела испуганный взгляд Андрея. Потом он рассказывал мне, как подумал, что это вошел дворник». Так вспоминает первую встречу с Андреем Кончаловским Наталья Аринбасарова.
Тогда будущая звезда советского кинематографа мечтала стать балериной. Она училась в хореографическом училище при Большом театре и жила в интернате при нем.
Наталья была уже выпускницей, когда в их училище в поисках актрисы для фильма «Первый учитель» приехал Андрей Кончаловский. Он выбрал девушку с младшего курса, но случайно преподаватели отправили именно Аринбасарову, и это решило ее судьбу.
Отношения на съемках «Первого учителя» развивались постепенно, а как только Наталье исполнилось 18 лет, они с Кончаловским решили пожениться.
Правда, о карьере балерины Аринбасаровой, которой прочили славу Майи Плисецкой, пришлось забыть: у нее обнаружили у нее порок сердца. Однако пришла слава после выхода на экраны таких известных советских фильмов, как «Первый учитель», который был отмечен на Венецианском кинофестивале особым вниманием жюри и критики, затем были киноленты «У озера», «Спокойный день в конце войны», «Транссибирский экспресс» и многие другие.
А еще Аринбасарова вошла в знаменитую семью Михалковых-Кончаловских. У Натальи с Андреем в 1966 году родился сын Егор. Однако через несколько лет супруги решили расстаться. «Андрей — человек влюбчивый, — признается Наталья. — Он влюблялся во всех актрис, которых снимал. Но я этого не знала. Я была наивная и думала, что он не может изменить мне».
Однажды она ему сказала, что «так жить безнравственно» и не выпускала из комнаты, пока режиссер не подпишет согласие на развод.
Аринбасарова говорит, что главной.причиной развода стало желание Кончаловского эмигрировать за границу, что он мог осуществить, женившись на иностранке. «Я понимала, что происходит что-то не то. И обмана я терпеть не хотела», — вспоминает актриса.
Вскоре после развода за ней стали ухаживать друзья Кончаловского, но она их не принимала. Сдалась лишь когда появился в ее жизни художник-постановщик Николай Двигубский.
В 1974 году у них родилась дочь Екатерина, но и он в начале 1980-х решил уехать за границу, и пара рассталась.
Третьим супругом Аринбасаровой стал режиссер Эльдор Уразбаев, с которым они вместе прожили 16 лет, но тоже в итоге развелись.
Какое условие поставила актриса третьему супругу в начале их отношений, чем «зацепила» Андрея Кончаловского и как после свадьбы с ним приняли невестку в знаменитой семье Михалковых-Кончаловских, правда ли, что они с Никитой Сергеевичем пили пиво из кубка, врученного Аринбасаровой на Венецианском фестивале за роль красавицы Алтынай в «Первом учителе» и почему ее в юности родители запирали дома? Об этом — рассказ актрисы в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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