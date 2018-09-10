В Торонто открылся «фестиваль фестивалей» TIFF 

43-й международный кинофестиваль в канадском Торонто — Toronto International Film Festival, начал свою работу. Она продлится 10 дней, сообщает РИА "Новости".
На фестивале представляют картины, которые в большинстве своем уже были показаны на других фестивалях. Так, например, в Торонто покажут нынешних венецианских лауреатов — "Братья Систерс" Жака Одиара и "Тень" Чжана Имоу. Но не только.
Так, на киносмотре в Канаде 9-го сентября зрители уже побывали на мировой премьере криминального детектива Клэр Дени "Высшее общество" с участием Роберта Паттинсона. А впереди мировая премьера картины Тревора Нанна "Код "Красный" — истории про русскую шпионку с участием Джуди Денч.
Джулия Робертс представила в Торонто фильм "Возвращение домой" со своим участием, а Леди Гага — картину "Звезда родилась", только что показанную в Венеции. В Канадском Торонто как и в итальянской Венеции певица снова появилась в компании с режиссером Брэдли Купером.
Фестиваль завершится 16-го сентября.