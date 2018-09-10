5 фильмов, получивших «Оскар» за дизайн костюмов

Работа художника по костюмам начинается задолго до съемок фильма: прочитать сценарий, познакомиться с героями, понять, как без слов выразить характер каждого, и при этом согласовать самые смелые идеи с режиссером и продюсерами. Этот кропотливый труд делает фильмы запоминающимися и иногда, ни много ни мало, легендарными. Мы собрали пять картин, которые Американская киноакадемия отметила статуэткой за лучший дизайн костюмов. Даже если вы видели их все, обязательно пересмотрите, обращая внимание на наряды и детали, — уверены, они откроются вам с новой стороны.

«Призрачная нить»

Режиссер — Пол Томас Андерсон , художник по костюмам — Марк Бриджес («Мастер», «Нефть», «Артист»)

Кутюрье Рейнольдс Вудкок, как и любой гений, славится сложным характером и перфекционизмом, его работы — произведения искусства, которые носят королевские особы и звезды. Фильм с таким главным героем обречен быть умопомрачительно красивым. Шедевры высокой моды за кадром создал Марк Бриджес.

Действие «Призрачной нити» разворачивается в 1950-х: все наряды предельно женственные, главная героиня, муза Вудкока, носит пышные юбки и диоровский силуэт new look, а модные показы в фильме проходят по всем канонам того времени.

«Нить» — четвертый совместный проект оскароносного художника по костюмам и режиссера Пола Томаса Андерсона. До этого Бриджес одевал Дэниэла Дей-Льюиса в «Нефти» и Хоакина Феникса в «Мастере» и «Врожденном пороке».

«Артист»

Режиссер — Мишель Хазанавичус , художник по костюмам — Марк Бриджес

Черно-белая лента о Голливуде 20-х произвела в свое время фурор и получила на премии 2012 года 5 статуэток, включая награду за лучший фильм. Здесь, в отличие от визионерского «Великого Гэтсби» База Лурмана, «ревущие 20-е» показаны менее ярко, но зато более достоверно. Постарался вновь Марк Бриджес.

Для главных героев он собрал по целому гардеробу, куда вошли не только вечерние платья (бисер, бахрома, перья — все как мы любим), но и домашняя одежда: чего только стоит роскошный халат Джорджа Валентайна. А теперь представьте, как эти костюмы выглядят в реальной жизни, если они производят такое магическое впечатление в черно-белой гамме.

«Молодая Виктория»

Режиссер — Жан-Марк Валле, художник по костюмам — Сэнди Пауэлл

Достаточно взглянуть на послужной список художницы Сэнди Пауэлл, чтобы понять, почему обязательно стоит посмотреть историческую мелодраму о королеве Виктории и принце Альберте. С романтической историей в костюмах XIX века Сэнди справилась так же блестяще, как и с «Влюбленным Шекспиром» и «Еще одной из рода Болейн».

Работа была проделана колоссальная: Эмили Блант в кадре меняет платья одно за другим. Украшенное розами желтое, которое очень подходит к каштановым волосам актрисы, блестящее изумрудное, сине-фиолетовое, бальное с красными бархатными лентами — а ведь еще подвенечное и коронационное. Впрочем, мужские образы вышли не менее изысканными: смотреть на настоящих лондонских денди — сплошное удовольствие.

«Великий Гэтсби»

Режиссер — Баз Лурман, художник по костюмам — Катрин Мартин

Фильм, который однозначно не нуждается в представлении. Над красочной экранизацией романа Фицджеральда вместе с Базом Лурманом работала его жена Катрин Мартин — вместе они создали «Мулен Руж», «Австралию» и соединили шекспировских «Ромео и Джульетту» с криминальными разборками Лос-Анджелеса.

Платья Дейзи и костюмы Джея из фильма 2013 года заслуживают отдельной документальной ленты и выставки: картина во многом обязана своей популярностью именно им. Просто вспомните, на сколько вечеринок в стиле Гэтсби вас приглашали после премьеры.

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Режиссер — Джордж Миллер , художник по костюмам — Дженни Беван

Любая экранизация — всегда вызов для съемочной группы, особенно когда речь идет о книгах или комиксах, чьи преданные фанаты ждут точного следования сюжету и эстетике оригинала. Постапокалиптический мир успешно воссоздал Джордж Миллер, автор другого фильма о безумном Максе — с молодым Мэлом Гибсоном в главной роли, а одела героев Дженни Беван ("Король говорит!", "Казанова").