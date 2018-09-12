Показ фильма «Три тополя на Плющихе» состоится в кинотеатре «Молодежный» в Текстильщиках

В кинотеатре «Молодежный», который расположен в районе Текстильщики, 15 сентября состоится показ фильма «Три тополя на Плющихе». Об этом говорится в сообщении портала сети кинотеатра «Москино».

«По сюжету симпатичная замужняя деревенская женщина приезжает в Москву для продажи ветчины и знакомится с немолодым и неразговорчивым таксистом», — сказано в анонсе к фильму.

Отметим, что кинопоказ посвящен юбилею советской актрисы Татьяны Дорониной

Показ начнется в 14.30. Вход свободный.

Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (ео)