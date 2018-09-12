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Показ фильма «Три тополя на Плющихе» состоится в кинотеатре «Молодежный» в Текстильщиках
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Показ фильма «Три тополя на Плющихе» состоится в кинотеатре «Молодежный» в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики + ещё 2 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В кинотеатре «Молодежный», который расположен в районе Текстильщики, 15 сентября состоится показ фильма «Три тополя на Плющихе». Об этом говорится в сообщении портала сети кинотеатра «Москино».
«По сюжету симпатичная замужняя деревенская женщина приезжает в Москву для продажи ветчины и знакомится с немолодым и неразговорчивым таксистом», — сказано в анонсе к фильму.
Отметим, что кинопоказ посвящен юбилею советской актрисы Татьяны Дорониной.
Показ начнется в 14.30. Вход свободный.
Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (ео)
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