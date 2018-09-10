Вдова Табакова рассказала об отношениях с Костолевским

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Удалось поработать с артистом и тогда еще начинающей актрисе Марине Зудиной. Вдова Олега Табакова с теплотой вспоминает съемки в фильме «По главной улице с оркестром», где Костолевскому досталась роль женатого врача.

Кадр из к/ф «По главной улице с оркестром»

Зудина признается, что первое знакомство с артистом произошло у нее после просмотра картины «Звезда пленительного счастья» и сериала «И это все о нем». Все ее сверстницы были безоговорочно влюблены в его экранные образы.