Вдова Табакова рассказала об отношениях с Костолевским 

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«Я знаю, что ты меня любил всю жизнь. Я была счастливой женщиной»: Марина Зудина произнесла пронзительную речь на прощании с мужемЖена Олега Павловича Табакова выступила под занавес прощания. Ее слова не оставили никого равнодушным. Сегодня у Игоря Костолевского юбилей. Вот уже не протяжении 45 лет он служит в театре им. Маяковского. Знаком артист и по ярким ролям в кино. В свое время его партнершами по площадке были самые прекрасные актрисы, такие как Наталья Белохвостикова, Анастасия Вертинская, Наталья Андрейченко и многие другие.
Удалось поработать с артистом и тогда еще начинающей актрисе Марине Зудиной. Вдова Олега Табакова с теплотой вспоминает съемки в фильме «По главной улице с оркестром», где Костолевскому досталась роль женатого врача.
Кадр из к/ф «По главной улице с оркестром»
Зудина признается, что первое знакомство с артистом произошло у нее после просмотра картины «Звезда пленительного счастья» и сериала «И это все о нем». Все ее сверстницы были безоговорочно влюблены в его экранные образы.
Что же касается совместной работы на площадке, то сыграть влюбленную девушку в женатого доктора ей было несложно. Между артистами сразу возникло взаимопонимание. С ним ей не нужно было притворяться, так как Игорь Костолевский был очень деликатен, внимателен и доброжелателен, пишут издания Dni.ru и "Комсомольская правда".