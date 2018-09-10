Жены Охлобыстина и Мухаметова поддержали их на премьере фильма «Временные трудности»

На днях в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера новой драмы Михаила Расходникова «Временные трудности».

Накануне представители московского бомонда собрались в одном из кинотеатров на премьере фильма «Временные трудности», главные роли в котором сыграли Иван Охлобыстин Риналь Мухаметов . Актеры лично представили свою новую работу публике и позировали на красной дорожке с возлюбленными — Оксаной Охлобыстиной и Сюзанной Акежевой соответственно.

«Для меня это была сложная и важная работа. Когда я ее проживал, именно проживал, то не мог не думать обо всех людях, которые живут так изо дня в день. Я испытываю бесконечное восхищение перед их силой воли и борьбой с собой за самые простые для нас действия. Этой ролью я их всех крепко обнимаю и желаю им сил и здоровья. И невероятного счастья в том, к чему они стремятся», — рассказал Риналь Мухаметов о своей роли молодого человека, страдающего ДЦП.

Фильм «Временные трудности» выходит на экраны 13 сентября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба