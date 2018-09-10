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Минкульт назвал плюсы ограничения показа зарубежных лент в кинотеатрах
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Минкульт назвал плюсы ограничения показа зарубежных лент в кинотеатрах 

Москва24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: Москва24
Минкульт хочет ограничить показ зарубежных фильмов до 35 процентов от общего числа сеансов за день, чтобы разнообразить прокат, сообщил советник министра культуры РФ Павел Степанов.
"В среднем каждую неделю в прокат выходит от трех до шести новых картин, при этом не сбрасывается со счетов то, что фильм идет не одну неделю. Таким образом, еженедельно в широком прокате представлено от семи до 20 лент. Поэтому данная норма не создает проблему, а является обеспечительной и направлена, прежде всего, на многообразие релизов в принципе", — цитирует советника РИА Новости.
Он пояснил, что инициатива не позволит одному фильму иметь подавляющее большинство сеансов в репертуаре кинотеатров.
По словам Степанова, документ планируется вынести на общественное обсуждение, проект еще не отправляли в Госдуму и правительство РФ.
Ранее сообщалось, что министерство культуры обсуждает ограничение числа показов иностранных фильмов до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре. Инициатива заключается в том, что количество сеансов одного фильма, не может превышать 35 процентов от общего числа показов всех картин в течение дня.
В 2017 году ведомство уже сообщало о планах кардинально изменить правила кинопроката в России. Предполагалось повысить стоимость разрешения на показ иностранных фильмов на больших экранах.
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