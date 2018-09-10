Ещё
Документальный фильм об Аляске покажут в Щукине
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Документальный фильм об Аляске покажут в Щукине 

Префектура СЗАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках работы киноклуба «Историческая киносреда» в Щукине 12 сентября бесплатно покажут документальный фильм «Семь вершин Аляски» режиссера Анжелики Долининой, созданный в медиа-центре Северного арктического федерального университета «Арктический мост». Представит картину руководитель продюсерского центра «Поддержка Хороших Идей» Наталья Мещерякова.
— Фильм «Семь вершин Аляски» рассказывает об уникальном восхождении российской команды на семь наивысших вершин Аляски. Летом 2011 года за 40 дней команда научно-спортивной экспедиции САФУ прошла более 450 км по заснеженной территории самого северного американского штата и стала первопроходцем сложнейшего маршрута. Фильм — участник программы кинофестиваля «Меридиан надежды», — сообщила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Начало в 16.00. Вход свободный. Показ пройдет в отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» по адресу ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»).
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Щукине покажут фильм советского режиссера Динары Асановой Мастер-класс по хореографии даст в Южном Тушине артист «Цирка дю Солей» Авторские стихи и песни о любви презентуют в Южном Тушине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение