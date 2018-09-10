Документальный фильм об Аляске покажут в Щукине 

В рамках работы киноклуба «Историческая киносреда» в Щукине 12 сентября бесплатно покажут документальный фильм «Семь вершин Аляски» режиссера Анжелики Долининой, созданный в медиа-центре Северного арктического федерального университета «Арктический мост». Представит картину руководитель продюсерского центра «Поддержка Хороших Идей» Наталья Мещерякова.
— Фильм «Семь вершин Аляски» рассказывает об уникальном восхождении российской команды на семь наивысших вершин Аляски. Летом 2011 года за 40 дней команда научно-спортивной экспедиции САФУ прошла более 450 км по заснеженной территории самого северного американского штата и стала первопроходцем сложнейшего маршрута. Фильм — участник программы кинофестиваля «Меридиан надежды», — сообщила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Начало в 16.00. Вход свободный. Показ пройдет в отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» по адресу ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»).