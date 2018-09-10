Зоя Бербер организует автограф-сессию в Перми на премьере фильма «Счастья! Здоровья!»

Актриса, известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны» (16+) и сериале Александра Цекало «Фарца» (16+), приедет в Пермь, чтобы рассказать о новом фильме о свадьбах. Зоя сыграла в нем невесту — одну из основных ролей.

Премьера фильма «Счастья! Здоровья!» (16+) состоится в кинотеатре «Киномакс» (улица Мира, 41/1) в 20:00. Актриса встретится с поклонниками перед показом фильма. Получить автограф и сфотографироваться со звездой можно будет с 18:50 до 19:20.

— Комедия «Счастья! Здоровья!» основана на анекдотах о свадьбе, собранных у представителей разных народов, — рассказали в кинотеатре «Киномакс». — Истории будут похожи на анекдоты из ряда «Встретились как-то русский, немец и француз…» В картине — истории трех пар, которые решили пожениться, — русской, армянской и татарской. На сюжет наложили известные представления о свадьбах с их выкупами, тостами, конкурсами и молодецкими драками.

Партнерами Зои Бербер по фильму стал один из ведущих актеров московской Студии театрального искусства Сергей Аброскин и звезда трилогии «О чем говорят мужчины» Камиль Ларин

Билеты на предпремьерный показ можно будет приобрести в кассах кинотеатра и на его сайте. Два билета можно выиграть в группе 59.ru — новости Перми. Достаточно быть участником нашего сообщества и поделиться этим постом с друзьями. Завтра, 11 сентября, генератор случайных чисел выберет двух счастливчиков.