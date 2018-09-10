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Двойная победа на престижном кинофоруме в Москве. Нижегородцы рулят
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Двойная победа на престижном кинофоруме в Москве. Нижегородцы рулят 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Картина «Прощание» снята в редком для современного кино жанре притчи и повествует о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю молодой пары, о преодолении, о надежде, о том, чем приходится жертвовать в жизни и как формируется в ней главный выбор.
Премьера фильма состоялась в августе 2017 года в Нижнем Новгороде и других городах.
7-8 сентября 2018 года в Москве на площадке «SKEY-CINEMA» собрались звезды российского кино и эстрады, а также начинающие кинодеятели из разных регионов России и ближнего и дальнего зарубежья.
Итоги конкурсной программы: фильм «Прощание» нижегородского режиссера Андрея Маркова был признан лучшим в номинации «Лучшая региональная кинокартина».
— Очень серьезные работы были представлены, по качеству производства и драматургии, и то, что «Прощание» попало в шорт-лист кинофестиваля такого уровня — уже победа! Но нас отметили специальной номинацией — это двойная победа!, — поделился режиссер фильма.
До конца 2018 года авторы планируют выпустить лицензионный диск с фильмом «Прощание» и картина будет размещена для массового просмотра в сети интернет в высоком качестве.
-Я очень надеюсь, что фильм пройдет через стадии просмотров и рецензий и заслужит определенное количество определенных отзывов — говорит Андрей Марков.
А этим летом Андрей Марков снимал очередной фильм прямо на Нижне-Волжской набережной во время кинопросмотров на открытом воздухе.
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