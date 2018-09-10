Двойная победа на престижном кинофоруме в Москве. Нижегородцы рулят

Картина «Прощание» снята в редком для современного кино жанре притчи и повествует о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю молодой пары, о преодолении, о надежде, о том, чем приходится жертвовать в жизни и как формируется в ней главный выбор.

Премьера фильма состоялась в августе 2017 года в Нижнем Новгороде и других городах.

7-8 сентября 2018 года в Москве на площадке «SKEY-CINEMA» собрались звезды российского кино и эстрады, а также начинающие кинодеятели из разных регионов России и ближнего и дальнего зарубежья.

Итоги конкурсной программы: фильм «Прощание» нижегородского режиссера Андрея Маркова был признан лучшим в номинации «Лучшая региональная кинокартина».

— Очень серьезные работы были представлены, по качеству производства и драматургии, и то, что «Прощание» попало в шорт-лист кинофестиваля такого уровня — уже победа! Но нас отметили специальной номинацией — это двойная победа!, — поделился режиссер фильма.

До конца 2018 года авторы планируют выпустить лицензионный диск с фильмом «Прощание» и картина будет размещена для массового просмотра в сети интернет в высоком качестве.

-Я очень надеюсь, что фильм пройдет через стадии просмотров и рецензий и заслужит определенное количество определенных отзывов — говорит Андрей Марков.

А этим летом Андрей Марков снимал очередной фильм прямо на Нижне-Волжской набережной во время кинопросмотров на открытом воздухе.