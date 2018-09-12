Сможет ли «Собибор» Константина Хабенского взять «Оскар»? Мнение критиков

24 февраля 2019 года состоится церемония вручения главной кинематографической премии мира — «Оскар». Сейчас страны выдвигают кандидатов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», и позже станет известно, какие картины попадут в список номинантов.

От России побороться за «Оскар» планирует и российский фильм Константина Хабенского (46) «Собибор» о единственном успешном массовом восстании в нацистском лагере. Именно его выдвинул на соискание премии российский оскаровский комитет.

https://www.youtube.com/watch?v=Yn0MIA7Q2uQ

«Собибор» выдвинут большинством голосов. Назывались и «Довлатов», и «Лето», но понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию», — рассказал член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский (57).

«Картина «Собибор» выдвинута на «Оскар» от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта», — заявил председатель оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов (78).

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Напомним, фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева Александр Печерский : прорыв в бессмертие», в которой рассказывается о том, как лейтенанту советской армии, оказавшемуся в концлагере Собибор, удалось организовать восстание заключенных в 1943 году. «Собибор» стал режиссерским дебютом Хабенского, в фильме он также исполнил главную роль.

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А пока мы ждем список номинантов, кинокритики оценили шансы картины на победу.

«Хороший [для Оскара] фильм — это фильм, у которого есть американский дистрибьютор, который может продвигать интересы этого фильма, показывать его академикам и делать что-то, чтобы картина попала в номинации, может быть, даже победила. За неимением дистрибьютора эта картина все равно никаких шансов не имеет», — заявил главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин (42). По его мнению, «Собибор» поднимает важные для американского и европейского общества темы Холокоста и Второй мировой войны, но этого недостаточно для победы.

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С Долиным согласился и экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен (69). «Мне не кажется, что „Собибор“ может претендовать на „Оскар“. Это фильм достаточно неопытного режиссера, с большими пробелами. Поэтому в его успехе я, честно говоря, сомневаюсь», — рассказал он.

И даже один из создателей фильма, кинодраматург и сценарист Александр Адабашьян (73) скептически оценивает шансы картины на победу! «Не думаю, что нам что-то светит, учитывая современную политическую обстановку», — поделился он.

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