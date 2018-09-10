«Я научился держать удар»: Игорю Костолевскому — 70

«Ни одна звезда не отклоняется от своего пути». Так говорил герой Игоря Костолевского — учитель астрономии — в фильме «Безымянная звезда». И это одна из тех ролей, которые принесли актеру любовь миллионов зрителей. Игорю Костолевскому исполнилось 70. В его фильмографии — десятки ярких неповторимых ролей. Но главным делом жизни он считает театр. А именно театр имени Маяковского, которому он верен уже 45 лет. С юбилеем народного артиста России поздравил президент.

Постоянство — это про него. Народный артист Игорь Костолевский всегда верен тому, что ему нравится и дорого: 45 лет он на сцене театра Маяковского, с боксом — всю жизнь.

"Вместо того, чтобы защищаться, так я вот так вот поставил перчатки и мне как раз посередине и ударили. Поэтому он мне сказал, лучше тебе заниматься теннисом", — говорит артист.

"Брать себя на слабо" — это из детства. Занимался спотом, надо было много бегать, прыгать, тренировать выносливость и не пасовать перед неожиданными ударами судьбы. Мечтал стать инженером, пошел в Школу-студию МХАТ, а поступил в ГИТИС.

"Я люблю все свои роли. Другое дело, что не все получились".

Театр — это исток всего. Так он считал и не обращал внимания на усмешки — считалось, что с такой «выдающейся внешностью» — голубые глаза, русые кудри — актерское мастерство второсортно. Великий Гончаров приглашает его в театр имени Маяковского, определив на годы театральное амплуа, как «комедийный простак».

"Я прошёл у Андрея Александровича очень мощную школу жизни. Он меня научил держать удар, и после каждого удара подниматься, идти вперед", — признается Костолевский.

Больших ролей на сцене долго не было. Вывозил фуру на сцену в «Сократе», играл погонщиков. Через два года — приглашение в фильм, опять роль без слов — друг Сони Гурвич в фильме «А зори здесь тихие». Как сам говорит — играл только глазами! Через три года Костолевский — знаменитый! «Звезда пленительного счастья».

Здесь ему всего 26 и на вопрос: трудно ли было играть любовные сцены, отвечает: «Я был в Эву влюблен, и мне было легко играть. Фильм, который я вспоминаю с ностальгией. Замечательные партнеры и Мотыль и Шварц и эта музыка и это то, благодаря чему я тут перед вами сижу».

Заслуженный! Народный! Любимый! В плеяде лучших! И все старше него. Леонов. Джигарханян. Смоктуновский, Янковский, Доронина. Гундарева. Они вместе работали, гастролировали, искали свое звучание на сцене. Считается, что у Игоря Костолевского в театре Маяковского свой почерк, узнаваемый и неповторимый.

"Игорь обладает блистательным чувством юмора. Ироничен к ситуациям и к себе", — говорит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева

"Замечательный, талантливый, очень интересный. Мне нравится, как он работает", — рассказывает народный артист РФ Игорь Ясулович

Казалось, всё про Костолевского известно: мягкость в сочетании с иронией, незаметно переходящей в лиризм в «Безымянной звезде», мужественный советский разведчик Андрей Бородин в остросюжетном фильме «Тегеран-43», кумир миллионов, покоритель женских сердец в «Отпуске за свой счет».

Обувь предпочитает мягкую, никогда не опаздывает, обожает Чайковского, Москву, Париж и Вену, но самое главное — почти интимные минуты репетиций, бесконечных повторов — за закрытой дверью и последние 5 минут перед спектаклем.

"Я очень люблю эту тишину. Потому что по ней можно определить, какой сегодня зритель. Он бывает очень разный. Он бывает расположен, нетерпелив, отторгающий и ты должен это услышать", — делится Костолевский.

Он ищет себе новые роли, потому что обожает учиться, в каждом интервью это говорит. И зрители продолжают дарить ему вместе с аплодисментами свою искреннюю любовь. После интервью у Костолевского — «Пигмалион» и непостижимая игра слов и смыслов, будто для него есть что-то непостижимое.