«Не самая хорошая идея»: кинокритики скептически оценили шансы на «Оскар» для российского фильма «Собибор»

Выдвижение российской военной драмы «Собибор» Константина Хабенского на премию «Оскар»

в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» не вызвало большой поддержки среди кинокритиков. По мнению экспертов, картине ничего не светит, а в России за последний год сняты и более достойные этой премии фильмы.

Шансов на победу у картины нет, заявил

"Хороший [для Оскара] фильм — это фильм, у которого есть американский дистрибьютор, который может продвигать интересы этого фильма, показывать его академикам и делать что-то, чтобы картина попала в номинации, может быть, даже победила. За неимением дистрибьютора эта картина все равно никаких шансов не имеет", — заявил он.

Долин назвал «Собибор» международным фильмом, так как он представлен на нескольких языках и поднимает важные для американского и европейского общества темы Холокоста и Второй мировой войны. Однако, по словам кинокритика, этого недостаточно для победы.

Впрочем, в этом году ни одна из лент, вышедших в российский прокат, не имеет влиятельного дистрибьютора, необходимого для участия в премии, отметил Долин.

Экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен придерживается подобного мнения. «Мне не кажется, что „Собибор“ может претендовать на „Оскар“. Это фильм достаточно неопытного режиссера, с большими пробелами. Поэтому в его успехе я, честно говоря, сомневаюсь», — рассказал Матизен в интервью

"В данном случае идет расчет на то, что тема Холокоста неизменно волнует американских киноакадемиков, поэтому они должны обратить на нее внимание. Но «Собибор» и другие картины, которые я назвал, не являются безусловными кандидатами, такими, как были, например, «Елена» или «Левиафан» Андрея Звягинцева ", — пояснил эксперт.

Кинокритик Давид Шнейдеров также признает, что выдвижение «Собибора» на премию не самая хорошая идея. Он полагает, что вряд ли лента получит статуэтку. «Выдвигать в очередной раз фильм про Вторую мировую войну и про Холокост после неудач фильма „Рай“, после успеха фильма „Ида“, мне кажется, не очень правильно. Фильм, в очередной раз связанный с войной, в лучшем случае дойдет до шорт-листа» — пояснил Шнейдеров

При этом даже один из создателей «Собибора», кинодраматург и сценарист Александр Адабашьян скептически оценивает шансы фильма на победу. «Не думаю, что нам что-то светит, учитывая современную политическую обстановку», — отметил он телеканалу

"360". Адабашьян добавил, что ему неизвестно, какие еще российские киноленты боролись за право представлять РФ на премии «Оскар».

Отметим, член российского оскаровского комитета Александр Роднянский сообщил

РИА «Новости» , что рассматривались также ленты «Лето» и «Довлатов», но выдвинули фильм, у которого «больше шансов на премию».

А вот кинокритик Кирилл Разлогов настроен оптимистично: по его мнению, картина могла бы претендовать на приз «За лучшее исполнение роли», сообщает ТАСС . «Но картина, которая выдвигается таким образом, неанглоязычная, не бывшая в прокате в США, не может претендовать на другие категории „Оскара“, — признал Разлогов. (Картина выдвинута в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“. — Прим. NEWSru.com.)

»Важность для России связана с тем, что эта картина, во-первых, о событиях, которые прошли во Второй мировой войне, той войне, в которой мы одержали победу… Второе: там взято событие, которое было достаточно малоизвестно, связанное с единственным относительно удачным восстанием в концлагере", — пояснил Разлогов, отметив блестящую игру Хабенского.

Российский оскаровский комитет выдвинул картину «Собибор» на «Оскар» 10 сентября.

Фильм вышел в российский прокат 3 мая, 4 мая его показали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Для актера Константина Хабенского эта картина стала режиссерским дебютом.

Автор идеи

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский . В фильме его роль сыграл Константин Хабенский.

Сценарий к киноленте написал Александр Адабашьян ("Неоконченная пьеса для механического пианино", «Пять вечеров», «Солнечный удар»), а в основу фильма легла книга Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания. Всего в концлагере «Собибор» за время его существования было уничтожено, по разным данным, от 150 тысяч до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.

Вручение премии американских кинокритиков «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.