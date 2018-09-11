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В Казани объявили победителей фестиваля мусульманского кино
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В Казани объявили победителей фестиваля мусульманского кино 

АиФ Казань + ещё 1 51 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Победителей Казанского фестиваля мусульманского кино объявили 10 сентября на церемонии закрытия, сообщается на сайте фестиваля.
Гран-при фестиваля взял фильм режиссера из Казахстана Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира». В номинации «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» победили Саттар Шамани Гол из Ирана (фильм «Гольнеза»), Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров из России (фильм «Мулла»). Приз в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма» выиграл Куандык Дюсенбаев из Казахстана (фильм «Ласковое безразличие мира») и Махмуд Хэмида из Египта (фильм «Ксерокопия»). Лучшими актрисами полнометражного игрового фильма стали Лилия Волкова из России (фильм «Не чужие») и Юан Ли из Китая (фильм «Сумерки»).
Лучшим полнометражным документальным фильмом стал «Бирманский учебник истории» (Нидерланды, Мьянма, Норвегия), лучшим короткометражным документальным кино признали фильм «О чем грустит наш дом» (Россия, Башкортостан).
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