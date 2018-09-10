Выставку в Москве о восстании в лагере «Собибор» продлили после выдвижения одноименного фильма на «Оскар»

Музей Победы на Поклонной горе продлил работу выставки, посвященной подвигу советского офицера Александра Печерского , возглавившего восстание в нацистском лагере смерти «Собибор», после выдвижения одноименного фильма на премию «Оскар». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Музей Победы продлил работу выставки «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму» до конца сентября. Такое решение принято в связи с выдвижением фильма «Собибор» на премию «Оскар». Выставка посвящена восстанию в лагере смерти «Собибор». На ней представлено около 100 бесценных экспонатов. Среди них — уникальный альбом о концлагере и организации в нем восстания. Материалы для альбома собирал в послевоенные годы сам А. Печерский — инициатор успешного побега из лагеря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке экспонируется единственный прижизненный портрет А. Печерского. Это копия картины известного советского художника Меера Аксельрода.

«Тематическая выставка работает в Музее Победы с начала мая. Ее планировали закрыть в начале сентября. После новости о представлении фильма «Собибор» на кинопремию «Оскар» организаторы экспозиции решили продлить работу выставки до конца сентября», — пояснили в пресс-службе.

Восстание в «Собиборе» произошло 14 октября 1943 г. А. Печерскому удалось сплотить вокруг себя сотни узников из разных европейских стран. После окончания войны А. Печерский жил в Ростове-на-Дону.