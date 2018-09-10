Ещё
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами 

Рамблер 1 час назад
В фильме «Семь невест ефрейтора Збруева» популярную актрису играет Марианна Вертинская. Образ легкомысленной звезды, которая наслаждается вниманием своих поклонников, получился у Вертинской очень натурально, несмотря на комические сцены. Между прочим, эпизод с волосами и горячим утюгом, придуманный на съёмочной площадке, актрису немного напугал, ведь опасность лишиться своих белокурых локонов была достаточно велика. Но главный герой, оказавшись в толпе фанатов кинодивы, сильно разочаровывается, когда понимает, что он для неё не единственный. Эпизод со встречей с почитателями наяву пережила другая актриса, тоже снявшаяся в роли одной из невест Збруева. Наталия Четверикова оказалась в ситуации, точь-в-точь как из фильма — молодая кинозвезда стояла в окружении новобранцев и подписывала им открытки, но в отличие от героини Марианны Вертинской, девушка была крайне смущена тем, что стала предметом всеобщего мужского обожания, ведь даже во время съёмок Четверикова краснела, когда режиссёр хвалил её работу.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»3
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение