Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами 

В фильме «Семь невест ефрейтора Збруева» популярную актрису играет Марианна Вертинская. Образ легкомысленной звезды, которая наслаждается вниманием своих поклонников, получился у Вертинской очень натурально, несмотря на комические сцены. Между прочим, эпизод с волосами и горячим утюгом, придуманный на съёмочной площадке, актрису немного напугал, ведь опасность лишиться своих белокурых локонов была достаточно велика. Но главный герой, оказавшись в толпе фанатов кинодивы, сильно разочаровывается, когда понимает, что он для неё не единственный. Эпизод со встречей с почитателями наяву пережила другая актриса, тоже снявшаяся в роли одной из невест Збруева. Наталия Четверикова оказалась в ситуации, точь-в-точь как из фильма — молодая кинозвезда стояла в окружении новобранцев и подписывала им открытки, но в отличие от героини Марианны Вертинской, девушка была крайне смущена тем, что стала предметом всеобщего мужского обожания, ведь даже во время съёмок Четверикова краснела, когда режиссёр хвалил её работу.