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Нижегородский фильм был признан лучшей региональной кинокартиной
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Нижегородский фильм был признан лучшей региональной кинокартиной 

Vgoroden.ru 7 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Киноработа нижегородского режиссера победила на VI Международном кинофестивале Skey-cinema. Премьера фильма «Прощание» состоялась в августе 2017 года.
Большое кинособытие проходило 7 и 8 сентября в Москве и собрало звезд российского кино, эстрады и начинающих творческих деятелей, которые представили сотни работ, снятых в различных жанрах.
Как сообщают организаторы фестиваля, работа Андрея Маркова стала первой в номинации «Лучшая региональная кинокартина». После своего выхода фильм демонстрировался как в Нижнем Новгороде, так и за его пределами. Он снят в редком для современности жанре притчи.
К концу года планируется выпуск лицензионного диска с фильмом. Кроме того, картина будет размещена для массового просмотра в интернете.
Ранее сообщалось о том, что в России могут ограничить прокат зарубежного кино.
Фото предоставлены организаторами
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