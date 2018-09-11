Нижегородский фильм был признан лучшей региональной кинокартиной

Киноработа нижегородского режиссера победила на VI Международном кинофестивале Skey-cinema. Премьера фильма «Прощание» состоялась в августе 2017 года.

Большое кинособытие проходило 7 и 8 сентября в Москве и собрало звезд российского кино, эстрады и начинающих творческих деятелей, которые представили сотни работ, снятых в различных жанрах.

Как сообщают организаторы фестиваля, работа Андрея Маркова стала первой в номинации «Лучшая региональная кинокартина». После своего выхода фильм демонстрировался как в Нижнем Новгороде, так и за его пределами. Он снят в редком для современности жанре притчи.

К концу года планируется выпуск лицензионного диска с фильмом. Кроме того, картина будет размещена для массового просмотра в интернете.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ограничить прокат зарубежного кино.

Фото предоставлены организаторами