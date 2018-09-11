Волгоградцев снова приглашают в кино под открытым небом 13 сентября 

Автокинотеатр «Победа» и «Отдых-Центр» 13 сентября приглашают волгоградцев на кинотеатр на траве в Комсомольском саду.
Как сообщают организаторы, посетители увидят приключенческую драму Энга Ли «Жизнь Пи», снятую по одноименном роману Янна Мартела. Индус по имени Пи дает интервью писателю, который хочет написать его историю о том, как тот в детстве при переезде с семьей в Канаду в шторм оказался в одной шлюпке с тигром.
Кроме того, волгоградцам покажут комедию 2002 года выпуска «История любви» Даниеля Томпсона с актерами Жюльет Бинош, Жан Рено, Серхи Лопес. По сюжету фильма бизнесмен Феликс и владелица салона красоты вынуждены составить друг другу компанию в аэропорту из-за задержанного рейса.
Перед показом фильмов перед посетителями выступит музыкант, певица, «серебряный голос» Волгограда 2017 года Наиля Парубочая. Она покажет творческий номер и проведет викторину с призами на тему кинокартин «Жизнь Пи» и «История любви».
Показ пройдет в 18:30 на восточной лужайке. Вход свободный. Подробности по телефону +7 (902) 363-30-83.