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Легкоатлетический манеж планируют ввести в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в 2019 г.
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Легкоатлетический манеж планируют ввести в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Северо-Восточном округе Москвы в I полугодии 2019 г. планируют ввести в эксплуатацию легкоатлетический манеж. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«Легкоатлетический манеж на северо-востоке Москвы планируется ввести в эксплуатацию в I полугодии 2019 г.», — приводит пресс-служба слова О. Антосенко.
Спортивный комплекс предназначен для воспитанников ГБУ «Спортивная школа №82» департамента спорта и туризма Москвы. Внутри манежа, имеющего крытый тип, разместятся спортивный зал размером 120 на 48 м, а также тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские, массажная, инфракрасная сауна, кабинет врача, буфет, административные помещения.
На прилегающей территории оборудуют парковку для стоянки автомобилей и микроавтобусов. Застройщиком объекта выступает казенное предприятие города Москвы «Большая спортивная арена „Лужники“.
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