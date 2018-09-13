Легкоатлетический манеж планируют ввести в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в 2019 г.

В Северо-Восточном округе Москвы в I полугодии 2019 г. планируют ввести в эксплуатацию легкоатлетический манеж. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Легкоатлетический манеж на северо-востоке Москвы планируется ввести в эксплуатацию в I полугодии 2019 г.», — приводит пресс-служба слова О. Антосенко.

Спортивный комплекс предназначен для воспитанников ГБУ «Спортивная школа №82» департамента спорта и туризма Москвы. Внутри манежа, имеющего крытый тип, разместятся спортивный зал размером 120 на 48 м, а также тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские, массажная, инфракрасная сауна, кабинет врача, буфет, административные помещения.

На прилегающей территории оборудуют парковку для стоянки автомобилей и микроавтобусов. Застройщиком объекта выступает казенное предприятие города Москвы «Большая спортивная арена „Лужники“.