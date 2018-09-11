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Звезда «Аббатства Даунтон» поделилась первым фото со съемок полнометражного фильма
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Звезда «Аббатства Даунтон» поделилась первым фото со съемок полнометражного фильма 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери поделилась у себя в инстаграме первым черно-белым фото со съемочной площадки полнометражного фильма по мотива телепроекта.
Киностудия Carnival Films начала работу «Аббатством Даунтон» в июле этого года. На съемки согласились многие актеры из оригинальной версии: Хью Бонневиль, Мэттью Гуд и даже Мэгги Смит, которая обещала больше никогда не возвращаться в «Аббатство».
Сценарий картина создал автор оригинального «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз.
В оригинальном сериале герои проживали перед глазами зрителя несколько десятилетий в начале XX века в Великобритании. «Аббатство Даунтон» 69 раз номинировалось на телепремию «Эмми», что является рекордом для неамериканского сериала.
Дата премьеры «Аббатства Даунтон» в кинотеатрах пока не раскрывается.
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