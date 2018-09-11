Звезда «Аббатства Даунтон» поделилась первым фото со съемок полнометражного фильма

Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери поделилась у себя в инстаграме первым черно-белым фото со съемочной площадки полнометражного фильма по мотива телепроекта.

Киностудия Carnival Films начала работу «Аббатством Даунтон» в июле этого года. На съемки согласились многие актеры из оригинальной версии: Хью Бонневиль, Мэттью Гуд и даже Мэгги Смит , которая обещала больше никогда не возвращаться в «Аббатство».

Сценарий картина создал автор оригинального «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз

В оригинальном сериале герои проживали перед глазами зрителя несколько десятилетий в начале XX века в Великобритании. «Аббатство Даунтон» 69 раз номинировалось на телепремию «Эмми», что является рекордом для неамериканского сериала.

Дата премьеры «Аббатства Даунтон» в кинотеатрах пока не раскрывается.