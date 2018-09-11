Госпитализирована Галина Кожакина

Советская и российская актриса Галина Кожакина была госпитализирована, передают «Дни.Ру».

93-летняя актриса находится в отделении терапии одной из столичных клиник с подозрением на пневмонию.

Галина Кожакина после школы Галина поступила в ГИТИС, с отличием закончила институт в 1947 году. После этого она начала службу в Театре Сатиры. Сыграла в фильмах «Драгоценные зерна» (1948), «Свадьба с приданым» (1953), «Неотправленное письмо» (1959). Фильм «Свадьба с приданым» Татьяны Лукашевич был поставлен на основе спектакля в постановке Бориса Равенских , за игру в котором Кожакина получила Сталинскую премию III степени. Озвучила маленькую разбойницу в мультфильме «Снежная королева».

В 1955 году Галина Кожакина перешла в Центральный Театр Советской Армии, в Театре Российской Армии работала до 2011 года.