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Госпитализирована Галина Кожакина
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Госпитализирована Галина Кожакина 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Советская и российская актриса Галина Кожакина была госпитализирована, передают «Дни.Ру».
93-летняя актриса находится в отделении терапии одной из столичных клиник с подозрением на пневмонию.
Галина Кожакина после школы Галина поступила в ГИТИС, с отличием закончила институт в 1947 году. После этого она начала службу в Театре Сатиры. Сыграла в фильмах «Драгоценные зерна» (1948), «Свадьба с приданым» (1953), «Неотправленное письмо» (1959). Фильм «Свадьба с приданым» Татьяны Лукашевич был поставлен на основе спектакля в постановке Бориса Равенских, за игру в котором Кожакина получила Сталинскую премию III степени. Озвучила маленькую разбойницу в мультфильме «Снежная королева».
В 1955 году Галина Кожакина перешла в Центральный Театр Советской Армии, в Театре Российской Армии работала до 2011 года.
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