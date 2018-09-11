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Фото: Роуз Бирн, Бобби Каннавале, Итак Хоук на показе «Блэйза»
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Фото: Роуз Бирн, Бобби Каннавале, Итак Хоук на показе «Блэйза» 

Попкорн News 6 часов назад
Фото: Попкорн News
Роуз Бирн и Бобби Каннавале, а также Маргарита Левиева поддержали своего друга и коллегу Итана Хоука на премьере его нового фильма «Блэйз», в котором Итан выступил режиссером и сценаристом. Сам Хоук приехал на премьеру в сопровождении жены, Райан, которая поучаствовала в создании фильма в качестве продюсера.
«Блэйз» — это биографическая музыкальная драма, повествующая о жизни маргинального певца и поэта-песенника Блейза Фоли, обогатившего репертуар многих легенд кантри-музыки: Мерла Хаггарда, Вилли Нельсона, Лайла Ловетта, Джона Прайна.
попкорнnews
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