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Сценарист «Собибора» прокомментировал выдвижение фильма на «Оскар»
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Сценарист «Собибора» прокомментировал выдвижение фильма на «Оскар» 

RT на русском + ещё 1 17 часов назад
Один из сценаристов фильма «Собибор» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.
«Не думаю, что нам что-то светит, учитывая современную политическую обстановку», — заявил он.
По словам Адабашьяна, ему неизвестно, какие отечественные ленты боролись за право представлять страну.
«Не знаю, я на заседании комитета не присутствовал. Вот так, навскидку, не могу припомнить никаких нашумевших кинокартин, которые могли бы там обсуждаться», — отметил он.
Ранее сообщалось, что картину выбрали большинством голосов на специальном заседании комитета в московском Доме кино.
Также «Юга.ру» сообщали, что на акции «Ночь кино» в Краснодарском крае побывали более 290 тыс. человек.
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