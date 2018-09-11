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Сталлоне объявил о начале съемок нового «Рэмбо»
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Сталлоне объявил о начале съемок нового «Рэмбо» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Рэмбо-4"
В понедельник, 10 сентября на личной странице Instagram Сильвестр Сталлоне опубликовал кадр из фильма «Рэмбо-4» с подписью:
“Скоро приступаю и очень волнуюсь… Мир вокруг может измениться, но только не этот герой. Ничто не закончено!”,
— подписал фото актер.
Как сообщалось ранее, Сталлоне не только намерен вновь предстать перед зрителями в образе Джона Рэмбо, непобедимого ветерана войны во Вьетнаме, но и станет одним из режиссеров картины (кресло второго постановщика занял Адриан Грюнберг).
Отметим, что действие «Рэмбо 5» будет разворачиваться в Мескике, куда отправится главный герой, чтобы бороться с крупными наркоторговцами.
Напомним, что первый фильм о Джоне Рэмбо вышел в прокат в 1982 году и собрал в мировом прокате более 125 миллионов долларов (при бюджете всего 15 миллионов). Режиссером картины «Рэмбо: Первая кровь» стал Тед Котчефф.
Ранее отмечалось, что съемки "Рэмбо 5" начнутся в сентябре этого года. Судя по сообщению в соцсети, Сталлоне верен себе и не собирается выбиваться из графика.
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