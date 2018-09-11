Сталлоне объявил о начале съемок нового «Рэмбо»

В понедельник, 10 сентября на личной странице Instagram Сильвестр Сталлоне опубликовал кадр из фильма «Рэмбо-4» с подписью:

“Скоро приступаю и очень волнуюсь… Мир вокруг может измениться, но только не этот герой. Ничто не закончено!”,

— подписал фото актер.

Как сообщалось ранее, Сталлоне не только намерен вновь предстать перед зрителями в образе Джона Рэмбо, непобедимого ветерана войны во Вьетнаме, но и станет одним из режиссеров картины (кресло второго постановщика занял Адриан Грюнберг).

Отметим, что действие «Рэмбо 5» будет разворачиваться в Мескике, куда отправится главный герой, чтобы бороться с крупными наркоторговцами.

Напомним, что первый фильм о Джоне Рэмбо вышел в прокат в 1982 году и собрал в мировом прокате более 125 миллионов долларов (при бюджете всего 15 миллионов). Режиссером картины «Рэмбо: Первая кровь» стал Тед Котчефф

Ранее отмечалось, что съемки "Рэмбо 5" начнутся в сентябре этого года. Судя по сообщению в соцсети, Сталлоне верен себе и не собирается выбиваться из графика.