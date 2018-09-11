Киборг-богатырь побеждает захватчиков России в трейлере «Киберслава»

Студия Evil Pirate Studio опубликовала на видеосервисе YouTube первый трейлер мультфильма «Киберслав».

Действие мультфильма разворачивается в киберпанковской России будущего, где на людей наводят ужас мутанты в масках. Им противостоят киборги-богатыри с лазерными крестами и гранатами-матрешками.

"Мы пока еще небольшая, но уже очень целеустремленная команда молодых артистов, руки которых так и чешутся делать качественные и крутые анимационные вещи, в каждую из которых мы верим и вкладываем частичку себя", — цитирует авторов проекта «Афиша».

Пока точная дата выхода мультфильма и подробности сюжета неизвестны.

Ранее стало известно, что фильм «Собибор» будет представлять Россию на «Оскаре — 2019».