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Московские кинотеатры представят ретроспективу чешских режиссёров-документалистов
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Московские кинотеатры представят ретроспективу чешских режиссёров-документалистов 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Филип Ремунда и Вит Клусак — документалисты, сочетающие в своей режиссёрской манере теплоту и сарказм. В этом парадоксальном сочетании отчетливо видна чешская литературная традиция — достаточно вспомнить «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, рассказы Карела Чапека и произведения Богумила Грабала. Впрочем, и кинематограф Чехии всегда был богат на симбиоз насмешки и гуманизма, особенно фильмы режиссеров «новой волны» — от Веры Хитиловой и Иржи Менцеля до Яна Немеца и Ивана Пассера. Можно смело заявлять, что Ремунда и Клусак являются их прямыми наследниками, работающими в документальном жанре. Кадр из фильма «Пар над рекой». Фото: пресс-служба Москино
Откроет ретроспективу 19 сентября в кинотеатре «Юность» показ фильма «Пар над рекой», повествующего о судьбах трех стареющих джазменов. Перед киносеансом состоится концерт Сергея Летова и Романа Столяра. Сергей Летов — известный рок— и джаз-музыкант, старший брат Егора Летова, представитель московского концептуализма. Сотрудничал с Сергеем Курехиным и коллективами «Поп-механика», «ДДТ», «Гражданская оборона». Роман Столяр — композитор и мультиинструменталист-импровизатор.
Другие два фильма программы — «Чешский мир» и «Бравый водитель Сметана» — посвящены гражданскому сопротивлению и неравнодушным горожанам: в «Чешском мире» мэр небольшого городка всеми силами пытается противостоять властям США и хочет помешать размещению ракетных систем ПВО, а водитель автобуса Роман Сметана воюет с коррумпированными властями, вооружившись только несмываемым маркером. Кадр из фильма «Чешская мечта». Фото: пресс-служба Москино
Интересны и студенческие работы Ремунды и Клусака — первый снимает село, где появился на свет популярный футбольный клуб, второй рассказывает о собственном отце, которого во время съемок встретил второй раз в жизни.
В рамках ретроспективы состоится московская премьера фильма «Мир по Далибореку» про 40-летнего нежного неонациста.
Подробнее — на mos-kino.ru После каждого показа состоится Q&A с авторами.
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