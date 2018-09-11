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Фестиваль бразильского кино откроется в Москве 25 сентября
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Фестиваль бразильского кино откроется в Москве 25 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фестиваль бразильского кино пройдет осенью в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают организаторы мероприятия. «Культурное событие, организуемое продюсерской компанией „Линяс Продусоес Културайс“ (Linhas Produções Culturais) в партнерстве с посольством Бразилии в России, пройдет в кинотеатрах „Каро 11 Октябрь“ в Москве (25-30 сентября) и „Каро 11 Охта“ в Санкт-Петербурге (3-7 октября). Открывать фестиваль будет жизнеутверждающая драма режиссера Мауро Лимы „Маэстро Жоао“ о прославленном бразильском пианисте Жоао Карлосе Мартинсе, который на пике карьеры трагически потерял чувствительность рук из-за травмы, но не сдался, достигнув новых высот международного признания в качестве дирижера. Открытие состоится 25 сентября в 20:00 в московском киноцентре „Октябрь“, — говорится в сообщении.
Кроме того, помимо прочих новинок, российские зрители увидят драму с участием Венсана Касселя „Фильм моей жизни“, которая является экранизацией романа „Отец с кинопленки“ чилийского писателя Антонио Скармета. Традиционно программу фестиваля дополнит документальная часть. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, уточняют организаторы.
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