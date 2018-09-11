Натягивая сову на глобус

Американский актер и продюсер Сильвестр Сталлоне объявил о том, что начались съемки пятой части известного боевика «Рэмбо»

С одной стороны — в этом нет ничего удивительного: популярная франшиза, картина некогда приносила неплохую кассу. Но, может быть, стоит остановиться? Сколь бы мы уважительно не относились к Слаю, но ему уже 72 года, и супербойцу в этом возрасте пора бы уже на покой, уступив право спасать мир более молодым коллегам.

Но дело здесь не только в возрасте хедлайнера проекта. Все дело в бесконечном кинонасилии любимых героев, которые однажды стали настоящими звездами. Тот же Сталлоне начал восхождение на киноэкранах в образе боксера Рокки, который принес ему и Оскара, и миллионные гонорары, вытащив актера из нищеты. В первой части, как мы помним, он оказался проигравшим, но не сломленным, во второй части взял реванш, в третей — подружился таки со своим заклятым другом Аполло Кридом и вместе они образовали успешный дуэт боксеров-победителей.

Казалось бы, на этом можно и нужно остановиться, оставив спортсмена в памяти зрителей молодым и непобежденным. Но реальность другая: стареющий герой продолжает на что-то претендовать, поэтому идет бесконечный процесс натягивания совы на глобус, а именно — высасывание из пальца все новых и новых сюжетов для продолжения саги. Хотя ее можно было бы закончить еще в 1982 году.

Пример с Рокки — не единичный. Это же касается и вечного Терминатора Арнольда Шварцнеггера , который в свой 71 год все еще пытается быть суперкибборгом, спасающим практически бессмертного Джона Коннора , а заодно и весь мир, от восстания машин. Сюда же можно присовокупить и серию британских триллеров «Омэн», которая логично и своевременно закончилась после трех хорошо выстроенных по сюжету фильмов. Зачем нужно было снимать четвертую и последующие картины — загадка.

Справедливости ради стоит отметить, что продолжение успешных некогда кинофраншиз пытается использовать и отечественный кинематограф. Чего стоило только продолжение всеми любимых «Кавказской пленницы» и «Служебного романа». Однако, после резкой критики зрителей относительно таких скверных ремейков было решено оставить практику по модернизации признанной отечественной классики.

Посему — неплохо было бы все же отправить любимых, но постаревших героев на пенсию. В конце концов, и без заезженных ролей они нами — зрителями — были и остаются любимыми. Надо уходить вовремя, уходить победителями — с честью и достоинством, не ждать того часа, когда некогда брутальный киногерой явит миру не силу и прыть, а банальную немощь.