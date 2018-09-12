Около 100 фильмов представят на фестивале Bridge of Arts на Дону

Около 100 фильмов будет представлено на IV Международном фестивале мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, в рамках фестиваля покажут ленты из 40 стран мира.

Как сообщалось ранее, в 2018 году программа Bridge of Arts включает в себя конкурсные и внеконкурсные картины, фильмы-события и ночи короткого метра.

Мероприятия фестиваля пройдут с 10 по 14 октября в Ростове-на-Дону, Таганроге и на других площадках.

В частности, в Таганроге звезды театра и кино прочтут зрителям отрывки из произведений А. П. Чехова.

Напомним, фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проводится на Дону с 2015 года. В 2017 году он собрал более 130 тыс. человек.