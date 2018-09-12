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Около 100 фильмов представят на фестивале Bridge of Arts на Дону
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Около 100 фильмов представят на фестивале Bridge of Arts на Дону 

АиФ Ростов + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 100 фильмов будет представлено на IV Международном фестивале мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, в рамках фестиваля покажут ленты из 40 стран мира.
Как сообщалось ранее, в 2018 году программа Bridge of Arts включает в себя конкурсные и внеконкурсные картины, фильмы-события и ночи короткого метра.
Мероприятия фестиваля пройдут с 10 по 14 октября в Ростове-на-Дону, Таганроге и на других площадках.
В частности, в Таганроге звезды театра и кино прочтут зрителям отрывки из произведений А. П. Чехова.
Напомним, фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проводится на Дону с 2015 года. В 2017 году он собрал более 130 тыс. человек.
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