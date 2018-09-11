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Проскурякова пришла на премьеру фильма «Счастья! Здоровья!» в total white, а Пынзарь — с турецким загаром и в соблазнительном платье-тренче
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Проскурякова пришла на премьеру фильма «Счастья! Здоровья!» в total white, а Пынзарь — с турецким загаром и в соблазнительном платье-тренче 

WMJ.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
10 сентября в московском киноцентре «Октябрь» прошла звездная премьера свадебной комедии «Счастья! Здоровья!» о трех парах, столкнувшихся с настоящими приключениями во время своих свадеб.
Звезда фильма Юлия Проскурякова вышла на красную дорожку с супругом Игорем Николаевым и в total white — белом брючном костюме и белом топе. Также снимавшаяся в картине Дарья Пынзарь прилетела из Турции, где сейчас проживает, с карамельным загаром и в алом платье-тренче, соблазнительно открывавшем стройные ноги.
Фото других артистов и гостей премьеры, среди которых были Артем Сучков, Зоя Бербер, Агния Кузнецова и другие, ищи в нашей галерее!
Узнать больше о картине «Счастья! Здоровья!» и купить билеты на удобный сеанс ты можешь на сайте «Афиши».
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
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