Проскурякова пришла на премьеру фильма «Счастья! Здоровья!» в total white, а Пынзарь — с турецким загаром и в соблазнительном платье-тренче

10 сентября в московском киноцентре «Октябрь» прошла звездная премьера свадебной комедии «Счастья! Здоровья!» о трех парах, столкнувшихся с настоящими приключениями во время своих свадеб.

Звезда фильма Юлия Проскурякова вышла на красную дорожку с супругом Игорем Николаевым и в total white — белом брючном костюме и белом топе. Также снимавшаяся в картине Дарья Пынзарь прилетела из Турции, где сейчас проживает, с карамельным загаром и в алом платье-тренче, соблазнительно открывавшем стройные ноги.

Узнать больше о картине «Счастья! Здоровья!» и купить билеты на удобный сеанс ты можешь на сайте «Афиши».

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Фото:пресс-служба