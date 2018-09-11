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В Интернете появился новый фильм об Оренбурге
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В Интернете появился новый фильм об Оренбурге 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Участники просветительского проекта «Архитектурные излишества» сняли документальный фильм «Ключ к востоку: Оренбург» (12+).
Исследователи изучили наш город и представили пользователям Сети 45-минутный фильм, в котором рассказали о главных достопримечательностях Оренбурга в контексте исторических событий.
Степной город на границе с Казахстаном стал одним из первых, который выбрали из восточных направлений… относительно столицы России.
Пестрое смешение разных стилей в архитектуре, десятки народностей и племен в «филиале Петербурга» (как называют Оренбург создатели фильма), подвижная граница, знойная степь, казаки, Пушкин и Перовский — радостные и печальные моменты нашей истории впечатлят тех, кто ее еще не был в городе на границе Европы и Азии, а жители, возможно, по-новому посмотрят на знакомые улицы.
Московская группа энтузиастов несколько лет назад объединилась в онлайн-сообщество и сегодня канал в YouTube, на котором опубликован проект «Ключ к востоку: Оренбург» насчитывает 25 тыс. подписчиков.
Фильм можно посмотреть по этой ссылке.
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