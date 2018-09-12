10 вдохновляющих фильмов об одаренных детях

Эти фильмы не просто рассказывают уникальные истории юных талантов, они вдохновляют нас на собственные победы.

В этой подборке мы собрали для вас фильмы, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. Истории об этих смелых и талантливых ребятах открывают нам глаза на то, как порой не просто добиться успеха и на какие иногда жертвы приходится пойти ради победы и исполнения мечты.

Судьбы каждого из этих детей нельзя назвать легкими, но именно благодаря этим трудностям, они обрели веру в себя, добились определенных результатов и тех целей, которые перед собой ставили.

Выбор игры (1993)

Эта история о маленьком мальчике Джоше, который однажды увидел, как играют уличные шахматисты в Нью-Йоркском парке и влюбился в эту игру. Подсматривая за ними, он освоил правила и сразу же выиграл первую партию у своего отца. Родители, осознав что мальчик обладает редким даром, отдали его обучаться опытному и горделивому мастеру, который взялся делать из ребенка нового Бобби Фишера

Увлекательное семейное кино, которое в популярной, но не навязчивой форме поднимает важные вопросы: А нужно ли жертвовать детством ради спортивных достижений? И насколько болезненно даются детям награды и кубки, если их родители ослеплены амбициями?

Матильда (1996)

Семейная комедия от Дэнни ДеВито , который выступил не только как актер, но и режиссер фильма, примечательна тем, что снята по одноименной книге Роальда Даля, того самого английского писателя, который подарил нам «Чарли и шоколадная фабрика».

Главная героиня фильма — девочка Матильда, родилась особенным ребенком — она очень умненькая, любит помногу читать, умножает в уме сложные цифры и даже обладает телепатическими способностями. Она абсолютно чужая в типичной американской семейке прохвоста торговца подержанными машинными и его блондинки жены, чье главное развлечение — игра в бинго. И поскольку Матильда оказалась не только умной, но еще и сообразительной девочкой, она сама изменила свою жизнь, посмотрите это кино, и узнаете как!

Октябрьское небо (1999)

Реальная история американца Хомера Хикэма — сына шахтёра, который, будучи подростком, под впечатлением от запуска советского спутника решил построить свою ракету.

Жизнь в шахтерском городке Колвуд безрадостна и покинуть его, если ты не подаешь надежд в спорте, почти невозможно. Но Хомера вдохновляют ракеты, он одержим мечтой построить свою и эта мечта дарит надежду остальным жителям городка. Всем — за исключением сурового отца, который считает, что от увлечения сына одни проблемы.

Мотивационные цитаты о том, что нужно следовать за мечтой и тогда ты добьешься успеха, при всей своей наивности становятся правдой. Настоящий Хомер Хикэм таки построил ракету, а когда вырос стал инженером НАСА , а впоследствии написал автобиографический роман Rocket Boys: A Memoir. Роман принес ему мировую известность и на его основе режиссер Джо Джонсон («Дорогая, я уменьшил детей» и «Джуманджи») снял «Октябрьское небо».

Барабанная дробь (2003)

История восхождения талантливого барабанщика простого паренька из Гарлема, который сломал социальные стереотипы и несмотря на жизнь в плохом районе, выбрал не криминал, а музыку и поступил в колледж. А затем поборол свое собственное упрямство и вместо того, чтобы лишь кичиться своим талантом в оркестре колледжа, упорно трудился и научился работать в коллективе.

Кроме этого простого, но поучительного сюжета «Барабанная дробь» выгодно выделяется зрелищными музыкальными номерами оркестров и балета.

Билли Эллиот (2000)

Не каждый день в списках фильмов о детях попадаются лауреаты BAFTA и премии Британского независимого кино, «Билли Эллиот» как раз из таких. Это сердечная драма знаменитого режиссера Стивена Долдри («Чтец», «Часы», «Жутко громко и запредельно близко») стала его вторым фильмом и принесла ему мировую известность, а юному Джейми Беллу («Дорогая Венди», «Нимфоманка», «Сквозь снег») несколько наград за лучшую актерскую игру.

Действие разворачивается во времена тетчеровской Британии и шахтерских стачек. Билли Эллиот — одиннадцатилетный мальчик из бедной шахтерской семьи, его обозленные брат и отец бастуют. А он, вместо того, чтобы со всеми мальчишками заниматься боксом, тайком ходит в балетный класс.

Билли делает успехи и его своенравная преподавательница танцев предлагает ему пройти кастинг в Королевскую балетную школу Лондона. А вот брат и отец Билли считают балет «мягко говоря» не мужским делом и сурово запрещают мальчику даже заикаться об этом. Однажды отец видит, как Билли танцует, и в нем просыпается вера в талант сына, а вместе с ней и желание ему помочь.

Перекресток (1986)

Юный Юджин — музыкальное дарование, он одержим блюзом и мечтает найти утерянную песню блюзмена Роберта Джонсона , чтобы записать ее и прославиться. В поисках песни он обращается к 84-летнему музыканту, соратнику Джонсона — крайне вредному и неполиткорректному Виллу Брауну. Браун обещает дать Юджину песню и в замен просит помочь ему сбежать из дома престарелых и добраться к секретному «перекрестку», где по легенде можно заключить сделку с дьяволом.

Конечно, никакой песни хитрый Браун не знал, а использовал мальчика, чтобы сбежать, но правда в том, что их побег и приключения на дороге дали Юджину больше, чем 100-процентный хит.

Блеск (1996)

Это биографическая история одного из самых известных пианистов современности Дэвида Хельфготта.

Начиная с пяти лет отец обучал его игре на фортепиано, и его усилия не прошли даром. Дэвид проявлял способности не просто талантливого пианиста, а настоящего вундеркинда.

В фильме показаны несколько самых ярких страниц из жизни музыканта — непростое детство, юность, обучение в лучшей музыкальной школе мира и всемирная слава. Роль уже взрослого Хельфготта исполнил Джеффри Раш , и, кстати, он сам музицировал в кадре. За эту роль он получил самую престижную награду — «Оскар».

Август Раш (2007)

Душещипательная, немного фантастическая история о том, как одаренный мальчик из приюта находит своих родителей с помощью музыки.

Мальчик Эван не любит жить в приюте и не хочет быть усыновленным, он уверен, что для родителей он был желанным ребенком, и они его обязательно найдут. Для того, чтобы пойти им на встречу, он сбегает и выходит на улицы Нью-Йорка, где попадает в шайку детей-музыкантов некоего «Колдуна». Тем временем его родители (тоже музыканты), которые были разлучены в результате трагической случайности, невольно пересекаются с ним, хотя и не знают, что это их ребенок.

Слава (2009)

Сериал «Слава» существовал 12 лет и получил множество наград, а его достойным приемником стал одноименный полнометражный фильм о молодых талантливых ребятах, которые учатся в престижном Нью-Йоркском колледже искусств.

Главные герои — несколько юношей и девушек из разных слоев американского общества — поступают в престижный колледж. Каждый из них талантлив и мечтает об успехе, но не все понимают как его достичь. Впереди их ждет упорный труд, открытия новых граней своих талантов, победы и поражения.

Умница Уилл Хантинг (1997)

Составляя список фильмов об одаренных детях избежать этой истории, пусть уже и не о ребенке, но все же о юном самородке из американских трущоб Уилле Хантинге, невозможно.

Оскароносный фильм Гаса Ван Сента , одной из ключевых тем которого всегда являлся бунт молодежи и поиск себя, на одном дыхании рассказывает историю паренька Уилла, математического гения с боязнью душевной близости.