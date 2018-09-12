«Война и мир»: выбираем лучшее актерское трио

Предлагаем вам вспомнить самых известных исполнителей ролей Наташи Ростовой, Андрея Болконского и Пьера Безухова на экране и проголосовать за самый удачный актерский состав.

Генри Фонда, Одри Хепбёрн и Мел Феррер

Фильм совместного производства США и Италии вышел на экраны 1956 году. Режиссером выступи Кинг Видор. Роль Наташи Ростовой исполнила Одри Хепбёрн, которая позже говорила, что эта работа была самой сложной в ее жизни: съемки длились по десять часов, кроме того, актриса пережила выкидыш.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 1956

Роль Андрея Болконского досталась мужу актрисы, Мелу Ферреру. Пьера Безухова сыграл отец одной самых известных актрис наших дней, Джейн Фонды — Генри Фонда. На момент выхода фильма актеру было 50 лет: позже он признался, что согласился участвовать в съемках ради денег, хотя знал о существенной разнице в возрасте между ним и его героем.

Фильм получился очень масштабным: было изготовлено более 100 тысяч комплектов военной формы, костюмов и париков, в качестве статистов в съемках принимали участие тысячи итальянских солдатов, консультировать костюмеров картины в Рим прилетал сам основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Несмотря на это, фильм не получил особого признания у американской и европейской публики, однако стал популярным в СССР.

Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук

Создание киноэпопеи в четырех частях заняло у режиссера Сергея Бондарчука 6 лет (1961—1967). Фильм выходил на экраны с 1965 по 1967 годы, а в 1969 удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 1965

Роль Пьера Безухова сыграл сам создатель картины, Сергей Бондарчук, которому потребовалось набрать 10 килограмм веса, чтобы соответствовать образу. Интересно, что Пьер вновь оказался староват: Бондарчуку на момент выхода картины исполнилось 45 лет, тогда как Пьеру в начале романа всего двадцать.

Наталья Фатеева и Наташу Ростову могли бы сыграть такие звезды советского экрана, как Анастасия Вертинская Людмила Гурченко . Однако режиссер неожиданно остановил свой выбор на дебютантке Людмиле Савельевой, балерине и выпускнице хореографического училища.

Александр Бейер, Клеманс Поэзи и Алессио Бони

Эта телевизионная экранизация знаменитого романа вышла на экраны в 2007 году. Она примечательна тем, что роль Наташи Ростовой досталась Клеманс Поэзи — невысокой, голубоглазой блондинке, известной по роли в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». В романе Толстова Наташа описывается как высокая кареглазая брюнетка.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 2007

Кроме того, исполнитель роли Пьера Александр Бейер слишком худого телосложения.

Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон

В британском телесериале производства компании BBC роль Андрея Болконского исполнил Джеймс Нортон, Наташи Ростовой — Лили Джеймс, а Пьера Безухова — Пол Дано.

Сериал выходил на экраны в 2016 году. Большая часть съемок проходила в Латвии, но некоторые сцены снимались и в Санкт-Петербурге, Гатчине и Царском Селе. Светловолосая Лили Джеймс тоже не совсем вписывается в традиционное описание Наташи Ростовой. Зато внешность, возраст и манеры Пола Дано довольно точно соответствуют описанию Пьера в романе.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 2016