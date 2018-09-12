«Война и мир»: выбираем лучшее актерское трио 

Предлагаем вам вспомнить самых известных исполнителей ролей Наташи Ростовой, Андрея Болконского и Пьера Безухова на экране и проголосовать за самый удачный актерский состав.
Генри Фонда, Одри Хепбёрн и Мел Феррер
Фильм совместного производства США и Италии вышел на экраны 1956 году. Режиссером выступи Кинг Видор. Роль Наташи Ростовой исполнила Одри Хепбёрн, которая позже говорила, что эта работа была самой сложной в ее жизни: съемки длились по десять часов, кроме того, актриса пережила выкидыш.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 1956
Роль Андрея Болконского досталась мужу актрисы, Мелу Ферреру. Пьера Безухова сыграл отец одной самых известных актрис наших дней, Джейн Фонды — Генри Фонда. На момент выхода фильма актеру было 50 лет: позже он признался, что согласился участвовать в съемках ради денег, хотя знал о существенной разнице в возрасте между ним и его героем.
Фильм получился очень масштабным: было изготовлено более 100 тысяч комплектов военной формы, костюмов и париков, в качестве статистов в съемках принимали участие тысячи итальянских солдатов, консультировать костюмеров картины в Рим прилетал сам основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Несмотря на это, фильм не получил особого признания у американской и европейской публики, однако стал популярным в СССР.
Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук
Создание киноэпопеи в четырех частях заняло у режиссера Сергея Бондарчука 6 лет (1961—1967). Фильм выходил на экраны с 1965 по 1967 годы, а в 1969 удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 1965
Роль Пьера Безухова сыграл сам создатель картины, Сергей Бондарчук, которому потребовалось набрать 10 килограмм веса, чтобы соответствовать образу. Интересно, что Пьер вновь оказался староват: Бондарчуку на момент выхода картины исполнилось 45 лет, тогда как Пьеру в начале романа всего двадцать.
На роль Андрея Болконского пробовались лучшие советские актеры: Эдуард Марцевич, Олег Стриженов и Вячеслав Тихонов. Бондарчук долго не хотел утверждать Тихонова на роль, но потом вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева.
Наташу Ростову могли бы сыграть такие звезды советского экрана, как Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева и Людмила Гурченко. Однако режиссер неожиданно остановил свой выбор на дебютантке Людмиле Савельевой, балерине и выпускнице хореографического училища.
Александр Бейер, Клеманс Поэзи и Алессио Бони
Эта телевизионная экранизация знаменитого романа вышла на экраны в 2007 году. Она примечательна тем, что роль Наташи Ростовой досталась Клеманс Поэзи — невысокой, голубоглазой блондинке, известной по роли в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». В романе Толстова Наташа описывается как высокая кареглазая брюнетка.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 2007
Кроме того, исполнитель роли Пьера Александр Бейер слишком худого телосложения.
Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон
В британском телесериале производства компании BBC роль Андрея Болконского исполнил Джеймс Нортон, Наташи Ростовой — Лили Джеймс, а Пьера Безухова — Пол Дано.
Сериал выходил на экраны в 2016 году. Большая часть съемок проходила в Латвии, но некоторые сцены снимались и в Санкт-Петербурге, Гатчине и Царском Селе. Светловолосая Лили Джеймс тоже не совсем вписывается в традиционное описание Наташи Ростовой. Зато внешность, возраст и манеры Пола Дано довольно точно соответствуют описанию Пьера в романе.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВОЙНА И МИР», 2016
В отличие от коллег, игравших Пьера Безухова в предыдущих частях, Пол Дано был достаточно молод. Подбор актеров и экранизация получили в основном положительные отзывы. Газета The Daily Telegraph назвала экранизацию 2016 года лучшей костюмированной драмой последнего десятилетия.